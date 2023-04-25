影／布娃娃老婆「生病」？男子著急叫救護車「不要她死」

哥倫比亞一名男子失戀後單身多年，後來愛上「布娃娃」並跟她「結婚生子」。不過近期傳出男子的妻子「身體微恙」，讓男子緊張的叫救護車將妻子送醫急救。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，哥倫比亞27歲男子蒙特里哥（Cristian Montenegro）之前歷經多次失戀，後來就一直單身。「幸好」他後來跟布娃娃娜塔莉亞（Natalia Ortiz）墜入愛河，兩人的「戀情」十分順利，決定步入禮堂。

婚後兩人「生」了3個寶寶，生活過得十分幸福甜蜜。蒙特里哥說自己跟妻子無話不談，兩人會一起在家看電視。他常常帶妻子出門購物，也特地創了社群帳號在上面放閃。

不過最近網路上流傳一段影片，影片中娜塔莉亞躺在救護車的擔架上，蒙特里哥則在一旁緊張地說：「她說頭痛然後就昏倒了。我打電話給你們是因為我不想要她死，她是我孩子的媽啊！」更哀求醫護人員一定要救救娜塔莉亞。前往醫院的路途中他也不忘給娃娃打氣說：「親愛的，一定會沒事的」。醫護人員則回應：「我先檢查她的生命徵象，送她去醫院檢查，確保她沒事」。

這段影片引來不少網友留言，有人擔心地問：「娜塔莉亞怎麼了？」也有網友跟著入戲地說：「希望娜塔莉亞快點好起來！」不過許多網友則是留言酸蒙特里哥，有人就說：「棉花也會受傷嗎？」，另一名網友則說：「太會演了吧！」