影／百萬網紅搭Uber被認出！司機突問「我可以吸嗎？」完事再給9千塊小費

成人情色網紅荷莉（Holly Treats）在IG上擁有超過190萬名粉絲追蹤，日前她接受節目採訪時分享自己遇過的奇葩經驗，她某次搭Uber時被司機一眼認出，對方竟要求「吸她的腳趾」，最後作為乘客的荷莉反而收到對方給的300美元（近台幣9,200元）小費。

根據英媒《每日星報》報導，荷莉是成人網站OnlyFans上的知名情色女星，但也因此在她的日常生活中偶爾會遇上尷尬的情形，她在接受Podcast節目訪問時分享一段奇葩故事，日前她在美國洛杉磯街頭搭上一輛Uber，但年約25歲的Uber司機忽然向她搭話，說了一句令她難以置信的話。

這名年輕的Uber司機認出荷莉就是OnlyFans上的人氣女星，司機對她提出請求「可不可以在我的車上膜拜妳的腳？」荷莉當場傻眼，心想「你是什麼意思？」司機解釋想給她做足部按摩並吸吮她的腳趾，坐在後座的荷莉半信半疑地把腳往前伸到前座，未料司機真的脫掉她的鞋子並開始吸吮了起來。

事後，這名司機給了荷莉300美元小費，並在她的創作平台上慷慨地「斗內」，甚至有意成為她的推特帳號小編，為她經營她的粉絲專頁。