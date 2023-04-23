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身世遭瞞17年…媽媽過世後大姊拋震撼彈「真正生母在身邊」 後續超狗血

香港01／ 撰文／喬納森
一名17歲男生在母親過世後，大他13年的大家姐告知他一個極震撼消息，原來她才是其生母。情境示意圖。圖／Ingimage
一名17歲男生在母親過世後，大他13年的大家姐告知他一個極震撼消息，原來她才是其生母。情境示意圖。圖／Ingimage

家姐才是生母原來不是電視劇的老土橋段。1名17歲男生在母親過世後，其大他13年的大家姐告知他一個極震撼消息，原來她才是其生母，男生一時感到難以接受，不知如何面對如此混亂的關係，而「大家姐」則表示諒解他的心情，但安慰他雖然「母親」已離世，但真正的母親卻在他的身邊。

根據外媒報導，國外一名男子在論壇《Reddit》發文，指最近才知道自己的「身世」。早前原PO「母親」過世，他的大家姐漢娜（Hannah）才向他坦白，原來她才是自己的親生母親。而他一直以為的父母，其實是他的外祖父母，原PO得知真相後，心情相當複雜。

面對如此混亂關係，原PO一時難以接受，更難以相信所有人隱瞞了這個秘密17年。原來當年漢娜在13歲時意外懷孕家人勸她墮胎，但她沒有理會，堅持要生下孩子，其後漢娜父母唯有答應，並當原PO監護人，將孫兒當兒子般養育，漢娜和其他兄弟姊妹都必須保密，以隱瞞這件未成年生子「醜聞」。

直至早前原PO「母親」離世，漢娜終忍不住告知他真相，令他晴天霹靂，「我告訴漢娜還不能叫她『媽媽』，因感覺很不自然，我也還未做好心理準備」。漢娜聽完表示理解：「待你冷靜之後再決定想叫我做『媽媽』，還是維持以往的關係。但我想讓你知道，你仍擁有愛你的母親，且會永遠在你身旁，你並不是無家可歸」。

不少網友也紛紛安慰原PO：「找家庭輔導可能會有幫助」、「最重要的是你身邊仍有很多愛你的人，不論親生媽媽是誰」、「不必強迫自己立即接受，可以慢慢來的」。

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文章授權轉載自《香港01》

未成年 懷孕 Reddit 家人

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