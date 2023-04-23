報應？人妻玩交友軟體出軌高富帥 驚揭遇騙急「跳船」下場慘了

己所不欲，勿施於人，何況是「綠帽」？日本一對青梅竹馬的年輕夫婦，早前從老家搬到東京生活，25歲人妻下載交友程式，原本旨在打發時間，卻認識到1名「高富帥型男」，在瞞婚的情況下最終發展出婚外情。人妻一度沉醉在熱戀之中，豈料其後揭穿是一場騙局，她決定立即「跳船」斬纜，並打算隱瞞出軌，與丈夫繼續生活。詎料丈夫早就知道她出軌，更以同一招「回敬」，令這段婚姻迎來悲慘結局。

日本媒體「ananweb」報導，25歲彩香（化名）與丈夫從小學便認識，但直到高中才交往，家鄉的高中情侶普遍畢業後便結婚，所以彩香亦跟隨「習俗」，20歲時就出嫁，夫妻原本在老家都有工作，豈料丈夫任職的公司破產倒閉，他們決定到東京重新出發，彩香甚至辭去當地工作陪伴丈夫外闖。丈夫幸運地在東京找到新工作，彩香則想暫時休息，因此並未急於尋找新工，但由於在東京沒有朋友，所以每晚透過LINE聯絡老家好友。

彩香聽聞有朋友會使用交友程式，為了打發時間，所以便抱着貪玩心態下載了程式，其間認識到自稱單身的男網友悠馬（化名）。彩香隱瞞已婚，繼續和悠馬交談，對方堪稱「三高」，不但高學歷和高收入，而且生得高大英俊，雖然比彩香大8歲，但兩人愈走愈近，甚至相約見面。悠馬說話風趣，而且為人成熟，內在和外在條件都令彩香心動不已，最終「沉船」發展出不倫關係。

偷情1個月後，悠馬駕駛名車接送，讓彩香覺得自己備受寵愛，但在飽受內疚煎熬下，她主動坦白承認已婚，豈料悠馬原來一樣是瞞婚，2人同處不倫關係，反而令關係更加緊密，而且定期見面，彩香更向丈夫訛稱和朋友外出，丈夫為此感到高興。

相處久了，悠馬的行為開始變得怪異，有一次談及學生時代，悠馬應彩香要求，展示高中畢業典禮上照片，當時彩香不以為意，但返家後百無聊賴，隨意搜尋悠馬高中網站，發現學校校服和悠馬展示的照片完全不同。其後詢問悠馬，他稱學校在他畢業後更改校服設計，陷入熱戀的彩香便信以為真。

有一天，彩香約悠馬駕車兜風，來到見面地點，對方沒有好像上次一樣駕駛名車，反而開住着普通車輛，彩香詢問悠馬到底發生何事，他聲稱自己的座駕被朋友借走，彩香頓時起了疑心，便試探地再追問其他問題，悠馬卻一反常態開始發脾氣，承認自己並非在著名大學畢業，沒有在大公司工作，之前提及的個人資料都是虛構，甚至指「所有人在交友app上提及的一切都是謊言」。彩香以為自己遇到好男人，詎料眼前的「高富帥」身份只是捏造，根本是在騙她，她認為自己「很傻、很天真」，氣得立即「跳船」，與對方斷絕關係。

彩香決定回歸家庭，且絕口不向丈夫透露出軌一事，沒料到輪到丈夫行為變得怪異，不但很遲回家，而且不自然地經常外出。彩香檢查丈夫手機後，發現他和1個女人互發訊息，內容可見丈夫和對方有染。夫妻最終面臨「攤牌」局面，丈夫更表示一早知道彩香有外遇，雙方經討論後認為很難修復關係，於是決定離婚。恢復單身的彩香留在東京，成功找到新工作，而且獨自生活，但對於自己出軌行為感到後悔。

延伸閱讀：

外賣員送餐手抖驚揭是前妻 失婚男狂嘲出軌拋夫棄子 下秒卻心酸

渣男出軌拋妻棄子 以家用威脅迫離婚 人妻：他說連兩個小孩都不要

文章授權轉載自《香港01》