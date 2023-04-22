忽有龐然大物！男鐵軌旁就地解放 天外飛來「乳牛屍塊」慘被砸死

「就地解放」途中竟遇到殺身之禍！印度日前傳出一起悲慘意外，一名退休的鐵路電工到住家附近的鐵軌旁小便，不料此刻竟有「龐然大物」從天而降，一個巨大的乳牛屍塊就這麼飛了過來，不偏不倚地重壓在電工的身上，讓他當場沒了呼吸心跳，緊急送醫後仍不幸離世。

根據《India Today》報導，這起悲劇發生在本月19日，地點就在印度的阿爾瓦爾（Alwar）。當天早上，退休23年的鐵路電工夏爾馬（Shivdayal Sharma）到住家附近的鐵軌旁小便，不料便溺途中竟遇上死亡意外，一頭在軌道周邊吃草的乳牛慘被火車撞上，撞擊力道之大讓牛隻的身軀被四分五裂。

據悉，該火車被設計以每小時130至160公里的速度行駛，乳牛被撞後屍塊四處噴飛，其中一部分更被噴到30公尺遠的地方，且正中夏爾馬站立的位置。夏爾馬在「隨地解放」的過程中慘被乳牛屍塊重擊，當場沒了呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

恐怖意外也引來當地居民怒火，報導指出，當地的特快列車自營運以來屢傳意外，且撞到牛隻已非首例，盼當局能盡快改善。印度鐵道部部長瓦什納夫（Ashwini Vaishnav）表示，「在鐵軌上與牛隻碰撞是難以避免的」，為了防止動物誤闖軌道內，將沿線增設金屬圍欄，以降低事故再度發生的機率。