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鄰居每天把車停他家門前 男子不滿用黑色塑膠袋「全車包膜」

聯合新聞網／ 綜合報導
托比在車道旁設置警示標語仍無效，於是決定用塑膠袋將亂停的車「全車包膜」。圖擷自鏡報
托比在車道旁設置警示標語仍無效，於是決定用塑膠袋將亂停的車「全車包膜」。圖擷自鏡報

國外一名男子因為不滿鄰居總是把車擋在他家車道上，多次勸阻無效後決心要惡搞報復，於是拿黑色塑膠袋把對方的車子給「全車包膜」。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名男子托比（Tobe Bailey）抱怨，他居住的社區有26戶住宅，但車位卻是24個，他家門口常會有其他人把車停在那裡，讓他們覺得很困擾。

去年托比花了2000英鎊（約75000元台幣）設置路障，還特地放告示牌提醒其他車主不要把車停在他家門口，但他還是常常看到別人的車輛停在自家門前。托比表示，每個禮拜至少有兩三天會有人把車停在他家門口，讓他沒辦法停車，家裡的人也無法進出。

有天托比家門前又停了一台車，托比在車窗上留下紙條請車主移車，接著坐在陽台上等著看停車的人到底是誰，沒想到一個晚上過去了車子還是停在原地。當時托比剛好收到很多黑色的塑膠袋，於是他決定用塑膠袋給車主來個「全車包膜」，沒多久後就找到車主本人。

托比說，車主並沒有因為他的惡搞生氣，反而向他頻頻道歉，並承諾以後不會再把車停在他家門口。他將照片分享上社群媒體，吸引許多網友留言。有人說真想看看車主的表情，也有人留言誇托比「幹得好」。

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