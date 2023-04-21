好噁！浴室踏墊下方「全是蟲」引發網友暴動 靠近一看發現鬧烏龍

國外一名網友拍了自己浴室踏墊照片，上網詢問網友該怎麼辦，引發熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女子在臉書社群發照片，只見照片中浴室門口掀開踏墊以後，踏墊下方有許多白色的「蟲子」，讓不少人看了全都嚇壞。有網友說「我心臟病發作了一分鐘」，也有人說「有人看到這張照片以為是蟲嚇壞了嗎？」

其實照片中的「白色蟲子」並不是蟲，而是踏墊使用過久，浴室的溫度與潮溼導致踏墊下方的橡膠融化，讓踏墊裡面的織布線頭跑了出來。這些織線遠遠看就像一條條的白色蟲子，讓網友看了覺得好噁心。

女子進一步解釋說她不知道該怎麼清除地上的殘膠跟線頭，不少網友也留言分享自己的經驗。有人建議女子用去漬油，有人說看起來真的太可怕了，還有網友在看完留言後說從此都不敢掀起踏墊清潔了。

其實浴室踏墊因為常放在潮溼的地板上很容易滋生細菌和黴菌、藏汙納垢。專家建議要經常在使用完後將踏墊掛起風乾，或是灑小蘇打粉靜置30分鐘再將小蘇打粉吸乾淨，都能達到很好的清潔效果。近期也流行珪藻土材質的踏墊，因為很快就能風乾，受到不少人喜歡。