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派對動物真實版！畢業舞會新流行「帶羊參加」 只為向「籃球之神」致敬

聯合新聞網／ 綜合報導
不少在今年畢業的畢業生租借山羊參加畢業舞會。圖擷自TikTok
不少在今年畢業的畢業生租借山羊參加畢業舞會。圖擷自TikTok

Z世代是「數位原住民」，從小就生長在網路發達的環境中，也因此在社群媒體發展之後，Z世代也為了吸睛做出不少努力。近期一群Z世代畢業生就在參加畢業舞會上帶著「山羊」參加派對，吸引不少網友點擊討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這些即將在2023年畢業的Z世代年輕人表示，他們是為了向麥可．喬丹（Michael Jordan）致敬，才會想到帶山羊參加畢業舞會。

原來這是因為，喬丹的球衣背號是23號，他被認為是史上最強球員（Greatest of All Time），這句話的英文縮寫就是GOAT，也有山羊的意思，於是2023年的畢業生就想到用GOAT向喬丹致敬，也想藉此向其他人證明自己是「史上最棒的」。

18歲的畢業生阿斯丘（JerMarcus Askew）在受訪時表示：「我在所住的城市以時尚和攝影聞名，我想向所有人證明我是史上最棒的」。他以100美元1小時（約3060元台幣）的價格向當地農民租借一頭母山羊，帶著山羊參加舞會的影片在TikTok上瘋傳，吸引近35萬次點閱率。

另一名17歲的畢業生潔琳（Jaylyn Robertson）〉則是牽著舞伴和山羊先到家附近的鐵軌拍美照留念。潔琳說，2023年畢業的班級又被稱為喬丹年，因為喬丹她才想到帶山羊參加舞會，這頭羊是跟一位家中開農場的朋友借的。

雖然影片吸引不少點閱率，不過也有網友批評帶山羊跟畢業根本完全沒關係，還有人酸說「2023屆的畢業班會因此入獄吧」。

山羊 社群媒體 喬丹

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