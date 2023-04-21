恐怖雙屍命案！夫婦同日失蹤 雙雙伏屍菜園死狀離奇 警調查內情

馬來西亞發生恐怖雙屍命案，一對年老夫婦失蹤約1天後，被發現雙雙臥屍在「芭場（菜園）」，警方正調查案件內情。

綜合馬來西亞媒體報道，該對來自仁保縣馬身的夫婦，於4月16日離家到附近茶室食早餐，隨後駕車進入「芭場」後失蹤，未有歸家，家屬擔憂2人安全，於是通知親戚及友人一同尋找，最終迎來噩耗，至4月17日下午4時許，在「芭場」內找到2人屍體。

據報，2人遺體被發現時，老翁倒臥在私家車內，老婦在距離私家車大約30呎草叢被發現，死因未明。

警方接報後封鎖現場，正調查案件內情。

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文章授權轉載自《香港01》