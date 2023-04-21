快訊

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

富比世2023台灣富豪榜！富邦蔡明忠兄弟居首 郭董第六

水淹小腿肚、沖走學生…台中暴雨慘況背後的氣候異象

吃止痛藥引發罕見後遺症 她19歲那年牙齒全掉光

聯合新聞網／ 綜合報導
娜塔莉因為吃止痛藥後不停嘔吐，導致牙齒全被腐蝕。圖擷自TikTok
娜塔莉因為吃止痛藥後不停嘔吐，導致牙齒全被腐蝕。圖擷自TikTok

國外一名女子因為服用止痛藥引發罕見後遺症，造成她出現胃潰瘍的情況不斷嘔吐，導致最後連牙齒都全部掉光。

據《鏡報》（Mirror）報導，娜塔莉（Natalie Lacasse）12歲時因為下顎疼痛到醫院就醫，當時醫師診斷她患有顳顎關節障礙(Temporomandibular Disorder）。患有這種病症的病人常會出現單側臉部疼痛，可能是耳朵、顳部、眼窩、下顎或後頸疼痛。通常下顎運動增加會加劇疼痛，因此可能吃飯、說話、打哈欠等都會加重疼痛的症狀。

18歲時娜塔莉因為車禍下背部肌肉撕裂傷到醫院就醫，醫生開給她止痛藥並建議她服用止痛藥兩週，自此娜塔莉便出現很多嚴重的副作用。當時娜塔莉吃完藥就開始嘔吐，而且後來吐了好幾個月。娜塔莉每次吐完以後都會去刷牙，但沒想到這麼做反而讓酸性物質腐蝕牙齒，一年後娜塔莉的牙齒就掉光了。

娜塔莉說，沒有牙齒讓她很沒自信，她每天都在哭，從此開始封閉自己，不再化妝，也不肯拍照或出門見朋友。直到後來她存錢做假牙，情況才開始改善。

但因為娜塔莉有顳顎關節障礙的問題，因此不能配戴一般假牙，必須製作特殊假牙。然而特殊假牙要價不菲，娜塔莉還在募款，所以現在還是只能戴著一般假牙，戴超過一小時就會覺得頭痛。

雖然如此她依然希望能夠分享自己的故事，因為她覺得分享故事的過程不只讓她克服自己面對人群的恐懼，也讓她更能平常心的面對生活中的挑戰。

牙齒 假牙

延伸閱讀

被狗咬到腳趾見骨 他檢查後超感謝：幫我發現這疾病

影／增進接吻技巧 她動「割舌手術」樂稱：現在技術超好

街景車撞飛摩托車被谷歌地圖全記下 網笑翻：肇事鐵證

影／外送披薩見警匪追逐 他出腳絆倒嫌犯成功助警方逮人

相關新聞

吃止痛藥引發罕見後遺症 她19歲那年牙齒全掉光

國外一名女子因為服用止痛藥引發罕見後遺症，造成她出現胃潰瘍的情況不斷嘔吐，導致最後連牙齒都全部掉光。

恐怖雙屍命案！夫婦同日失蹤 雙雙伏屍菜園死狀離奇 警調查內情

馬來西亞發生恐怖雙屍命案，一對年老夫婦失蹤約1天後，被發現雙雙臥屍在「芭場（菜園）」，警方正調查案件內情。

掌握論文生殺大權！南韓教授自稱皇帝 逼陸生當「宮女」伺候

掌握論文生殺大權的教授，就像古代的皇帝？南韓大邱有所私立大學的教授，向已婚的中國女留學生傳送「過來委身伺候」、「接受我的...

被狗咬到腳趾見骨 他檢查後超感謝：幫我發現這疾病

英國一名男子在睡覺時被狗狗「攻擊」，家中養的寵物犬將他的腳趾咬到見骨，不過檢查後卻發現原來狗狗救了他一命，如果不是因此檢查腳部，男子不會發現他的腳部動脈阻塞，可能需要截肢。

街景車撞飛摩托車被谷歌地圖全記下 網笑翻：肇事鐵證

不少網友常在Google地圖上發現許多有趣的照片，有過貓咪看著鏡頭被記錄下來，也有過駕駛挖鼻孔被拍下來。不過這一次，Google地圖記錄下的是自己「肇事瞬間」的畫面，讓網友看了全都笑翻了。

男子染疫死亡 2年後突「復活」現身家門口嚇壞家人

印度1名40歲男子2年前患新冠病毒，送院後宣布死亡，其家人至今仍未走出傷痛。可是，近日他突然「復活」出現在家門前，嚇呆全家人，而他也解釋了自己「復活」的原因，不禁令家人嘖嘖稱奇。 40歲印度男子

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦