吃止痛藥引發罕見後遺症 她19歲那年牙齒全掉光
國外一名女子因為服用止痛藥引發罕見後遺症，造成她出現胃潰瘍的情況不斷嘔吐，導致最後連牙齒都全部掉光。
據《鏡報》（Mirror）報導，娜塔莉（Natalie Lacasse）12歲時因為下顎疼痛到醫院就醫，當時醫師診斷她患有顳顎關節障礙(Temporomandibular Disorder）。患有這種病症的病人常會出現單側臉部疼痛，可能是耳朵、顳部、眼窩、下顎或後頸疼痛。通常下顎運動增加會加劇疼痛，因此可能吃飯、說話、打哈欠等都會加重疼痛的症狀。
18歲時娜塔莉因為車禍下背部肌肉撕裂傷到醫院就醫，醫生開給她止痛藥並建議她服用止痛藥兩週，自此娜塔莉便出現很多嚴重的副作用。當時娜塔莉吃完藥就開始嘔吐，而且後來吐了好幾個月。娜塔莉每次吐完以後都會去刷牙，但沒想到這麼做反而讓酸性物質腐蝕牙齒，一年後娜塔莉的牙齒就掉光了。
娜塔莉說，沒有牙齒讓她很沒自信，她每天都在哭，從此開始封閉自己，不再化妝，也不肯拍照或出門見朋友。直到後來她存錢做假牙，情況才開始改善。
但因為娜塔莉有顳顎關節障礙的問題，因此不能配戴一般假牙，必須製作特殊假牙。然而特殊假牙要價不菲，娜塔莉還在募款，所以現在還是只能戴著一般假牙，戴超過一小時就會覺得頭痛。
雖然如此她依然希望能夠分享自己的故事，因為她覺得分享故事的過程不只讓她克服自己面對人群的恐懼，也讓她更能平常心的面對生活中的挑戰。
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