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被狗咬到腳趾見骨 他檢查後超感謝：幫我發現這疾病

聯合新聞網／ 綜合報導
大衛被寵物犬哈雷咬到腳趾見骨，卻意外發現腿部動脈阻塞。圖擷自紐約郵報
大衛被寵物犬哈雷咬到腳趾見骨，卻意外發現腿部動脈阻塞。圖擷自紐約郵報

英國一名男子在睡覺時被狗狗「攻擊」，家中養的寵物犬將他的腳趾咬到見骨，不過檢查後卻發現原來狗狗救了他一命，如果不是因此檢查腳部，男子不會發現他的腳部動脈阻塞，可能需要截肢。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，64歲的英國男子大衛（David Lindsay）養了一隻鬥牛犬哈雷（Harley）。某天他在沙發上打盹，卻被妻子的尖叫聲吵醒。妻子當時尖叫說：「狗狗在咬你的腳趾！」，大衛定睛一看發現腳的拇指已經被咬得血肉模糊，連骨頭都近乎被咬碎。

大衛的妻子趕緊替他包紮，送他到醫院檢查。因為大衛的腳趾被咬傷引發感染，所以必須待在醫院做進一步檢查，不過他卻因此發現，狗狗咬他竟是「為了他好！」

原來在經過電腦斷層掃瞄後，醫生發現大衛的腿部有兩條動脈堵塞，甚至可能需要截肢。但幸好大衛被咬傷才能及早發現，之後可能需動刀植入支架，這手術能夠幫他恢復循環。也就是說，雖然大衛失去了一隻腳趾，但這卻幫他換回了一條腿。

大衛說，雖然腳趾被咬傷，但他選擇看事情好的那一面，決定一笑置之，他也強調，如果最後評估不能植入支架，他也不會拋棄哈雷，還是會繼續愛牠、飼養牠。

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