恐怖儀式！印度夫妻疑似為獻祭用斷頭台「自斷頭」
印度一對夫妻疑似用自己的生命獻祭，被發現在自家用自製斷頭台「砍頭」獻祭。
據CBS News報導，38歲的馬瓦那（Hemubhai Makwana）與35歲的妻子汗莎班（Hansaben）疑似用斷頭台獻祭，甚至不惜獻上自己的性命。印度警方於4月16日在古吉拉特邦一處農場的小屋中發現這對夫妻的遺體。
印度警方表示，這對夫妻準備了一個火壇，接著自己爬上類似斷頭台的裝置，拉下繩子以後，鐵製的利刃隨之落下斬斷兩人的頭顱，頭顱則剛好滾進旁邊的火壇中。火祭是印度宗教中常見的神聖儀式，不少人認為火祭能消除業障、帶來好運，讓人有良好的關係，甚至能夠醫治不孕等等。
警方表示，事件發生時間應為4月15日晚間到16日下午之間，因為該單位是在4月16日下午接獲報案。家人告訴警方，去年開始兩人就常在農場的小屋裡進行儀式和祈福。
兩人身後留下兩名孩子及父母，並留下遺書請家人代為照顧遺留下來的孩子。目前警方已將兩人遺體交由法醫進行進一步鑑定，不排除兩人是因信奉邪教才會做出如此偏激的舉動。
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