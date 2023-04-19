快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

恐怖儀式！印度夫妻疑似為獻祭用斷頭台「自斷頭」

聯合新聞網／ 綜合報導
天空新聞台報導，印度古吉拉特邦溫奇亞村一對夫妻據報在獻祭儀式使用自製斷頭台砍下自己的腦袋自殺身亡。照片翻攝／MAILONLINE
天空新聞台報導，印度古吉拉特邦溫奇亞村一對夫妻據報在獻祭儀式使用自製斷頭台砍下自己的腦袋自殺身亡。照片翻攝／MAILONLINE

印度一對夫妻疑似用自己的生命獻祭，被發現在自家用自製斷頭台「砍頭」獻祭。

CBS News報導，38歲的馬瓦那（Hemubhai Makwana）與35歲的妻子汗莎班（Hansaben）疑似用斷頭台獻祭，甚至不惜獻上自己的性命。印度警方於4月16日在古吉拉特邦一處農場的小屋中發現這對夫妻的遺體。

印度警方表示，這對夫妻準備了一個火壇，接著自己爬上類似斷頭台的裝置，拉下繩子以後，鐵製的利刃隨之落下斬斷兩人的頭顱，頭顱則剛好滾進旁邊的火壇中。火祭是印度宗教中常見的神聖儀式，不少人認為火祭能消除業障、帶來好運，讓人有良好的關係，甚至能夠醫治不孕等等。

警方表示，事件發生時間應為4月15日晚間到16日下午之間，因為該單位是在4月16日下午接獲報案。家人告訴警方，去年開始兩人就常在農場的小屋裡進行儀式和祈福。

兩人身後留下兩名孩子及父母，並留下遺書請家人代為照顧遺留下來的孩子。目前警方已將兩人遺體交由法醫進行進一步鑑定，不排除兩人是因信奉邪教才會做出如此偏激的舉動。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀

影／保養新風潮 她們拿牛肉脂肪「護膚」

影／增進接吻技巧 她動「割舌手術」樂稱：現在技術超好

好慘！少年爬進娃娃機行竊失敗 卡住出不來出動多人救援

影／感同身受！雙胞胎一人罹癌 另一人身體健康卻現相同症狀

相關新聞

影／增進接吻技巧 她動「割舌手術」樂稱：現在技術超好

國外一名網紅因為舌繫帶太短，一直以來常被周遭人霸凌取笑，還讓她連「接吻都接不好」。為了改善這些問題，她決定動手術「割舌頭」，藉此「提升接吻技巧」。 據《紐約郵報》（New York Post）報

影／保養新風潮 她們拿牛肉脂肪「護膚」

國外近期流行一股護膚新風潮，不少人喜歡利用牛肉上的「牛油」來塗抹臉部，認為牛油能幫她們改善肌膚狀況。

不是蘋果…綠色「小熊軟糖」正確口味震驚眾人 網揭1顏色更怪

Haribo推出的「小熊軟糖」是許多人的童年回憶，但近期一則國外網路論壇的貼文跌破眾人眼鏡，因為綠色「小熊軟糖」的口味並不是青蘋果口味，而證據就在包裝上，讓網友大嘆「活了20多年都不知道」。...

男子染疫死亡 2年後突「復活」現身家門口嚇壞家人

印度1名40歲男子2年前患新冠病毒，送院後宣布死亡，其家人至今仍未走出傷痛。可是，近日他突然「復活」出現在家門前，嚇呆全家人，而他也解釋了自己「復活」的原因，不禁令家人嘖嘖稱奇。 40歲印度男子

恐怖儀式！印度夫妻疑似為獻祭用斷頭台「自斷頭」

印度一對夫妻疑似用自己的生命獻祭，被發現在自家用自製斷頭台「砍頭」獻祭。

街景車撞飛摩托車被谷歌地圖全記下 網笑翻：肇事鐵證

不少網友常在Google地圖上發現許多有趣的照片，有過貓咪看著鏡頭被記錄下來，也有過駕駛挖鼻孔被拍下來。不過這一次，Google地圖記錄下的是自己「肇事瞬間」的畫面，讓網友看了全都笑翻了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦