街景車撞飛摩托車被谷歌地圖全記下 網笑翻：肇事鐵證

不少網友常在Google地圖上發現許多有趣的照片，有過貓咪看著鏡頭被記錄下來，也有過駕駛挖鼻孔被拍下來。不過這一次，Google地圖記錄下的是自己「肇事瞬間」的畫面，讓網友看了全都笑翻了。

據LAD BIBLE報導，這系列照片被網友po到知名論壇Reddit上，照片中一名機車騎士打算迴轉，下一個畫面卻是他被街景車撞飛，整個人拋飛到空中的畫面。雖然發文的網友並沒有寫到照片的拍攝地點，但有眼尖的網友發現事發地點應該是在非洲的塞內加爾。

這段畫面引發網友熱議，不少網友都好奇這張照片怎麼會成功被上傳到Google地圖上。有人就說這該不會是犯罪紀錄吧，開玩笑說「想像一下用Google地圖當證據」，另一名網友則說「通常資料交回去不是會被處理過嗎？不是應該至少打馬賽克嗎？這張照片是怎麼上傳到Google地圖的？」也有許多網友好奇畫面中的騎士不知道怎麼了。

其實過去Google地圖捕捉過不少奇特的畫面，2020年，一輛街景車曾在墨西哥特拉克帕克市拍街景時捕捉到車禍瞬間，畫面中的機車騎士被撞飛到半空中，還有一人被撞飛到擋風玻璃上。除此之外，Google地圖上也能看到裸體情侶「野戰」、一名男子剛好從樓梯上摔下來、女子騎腳踏車不小心春光外洩等畫面。