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不是蘋果…綠色「小熊軟糖」正確口味震驚眾人 網揭1顏色更怪
Haribo推出的「小熊軟糖」是許多人的童年回憶，但近期一則國外網路論壇的貼文跌破眾人眼鏡，因為綠色「小熊軟糖」的口味並不是青蘋果口味，而證據就在包裝上，讓網友大嘆「活了20多年都不知道」。
根據《紐約郵報》報導，外國論壇《Reddit》一則有關小熊軟糖的消息再度受到眾人關注，一名國外網友貼出一張Haribo「小熊軟糖」的包裝照片，上面註明了軟糖的口味，不同顏色的味道都不一樣。
而讓許多人震驚的是，綠色小熊軟糖竟不是青蘋果、萊姆或西瓜口味，而是草莓口味，該消息在網路上因此引發討論，「活了20年，直到現在才發現綠色的Haribo小熊軟糖其實是草莓味的」、「綠色的是草莓味很有誤導性」、「我吃起來像是青蘋果」。
但也有網友表示「有什麼好驚訝的，不是都寫在包裝上嗎？」、「綠色的小熊軟糖是草莓味這件事雖然很奇怪，但沒人覺得白色的小熊軟糖是鳳梨口味也有問題嗎？」
另有網友指出，「Haribo在幾年前已經做出修改，在德國銷售的產品綠色已經變成蘋果口味，草莓口味則是一種比覆盆子口味更亮的紅色」、「我住在加拿大，綠色的小熊軟糖是蘋果口味的」。而據外媒報導，小熊軟糖的顏色及口味似乎因地域而有差異，綠色的小熊軟糖是草莓味，但在英國、德國或西班牙，綠色的小熊軟糖是蘋果味。
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