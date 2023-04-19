不是蘋果…綠色「小熊軟糖」正確口味震驚眾人 網揭1顏色更怪

雙胞胎真的能有其他人沒有的「感應」嗎？英國一對同卵雙胞胎其中一人被診斷出患有癌症。在確診癌症之前，她們就常常出現相同症狀，但罹癌的明明只有一人，另一人什麼都檢查不出來，完全健康，讓周遭人都直呼「真是太奇怪了」。

2023-04-18 21:21