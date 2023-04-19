影／保養新風潮 她們拿牛肉脂肪「護膚」

國外近期流行一股護膚新風潮，不少人喜歡利用牛肉上的「牛油」來塗抹臉部，認為牛油能幫她們改善肌膚狀況。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期網路上流行一股用牛油保養的熱潮，光是TikTok上的「用牛油護膚」標籤#beeftallowskincare就有1100萬次的點閱率。有不少網友在拍賣網站上賣罐裝牛油，還有人做成香膏狀的產品在亞馬遜上賣。

一名網友在影片中說，她已經使用牛油護膚好幾個月了，現在她不用其他保養品，只用牛油抹臉。她認為光是用牛油就能有光滑的皮膚，而且聞起來沒有牛肉味，直說牛油護膚簡直改變了她的生活。

皮膚科醫師慕尼（Muneeb Shah）接受《紐約郵報》採訪時表示，雖然使用牛油沒有什麼安全疑慮，但她還是會優先考慮其他產品。慕尼表示，現在有很多平價且有效的護膚產品，冒險使用不確定功效的物品護膚根本沒有意義。

除此之外她也提到，牛油跟橄欖油一樣富含油酸，油酸會破壞皮膚表層，比富含亞油酸的植物油更容易刺激皮膚。慕尼指出，雖然使用牛油保養的網友宣稱牛油能減少粉刺，但她分析牛油成份後認為可能會堵塞毛孔，因此不建議用來護膚。