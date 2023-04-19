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恐怖室友超邋遢！男從洗衣機撈出「沾便便內褲」崩潰

香港01／ 撰文：桃樂斯
樓主隨後貼出多張圖片，分享自己住的宿舍衛生情況有多骯髒。（圖擷自Twitter）
樓主隨後貼出多張圖片，分享自己住的宿舍衛生情況有多骯髒。（圖擷自Twitter）

樓主隨後貼出多張圖片，分享自己住的宿舍衛生情況有多骯髒。（圖擷自Twitter）
樓主隨後貼出多張圖片，分享自己住的宿舍衛生情況有多骯髒。（圖擷自Twitter）

相見好，同住難，一旦不幸遇上問題室友，簡直是後患無窮！近日馬來西亞就有男子發文，指室友竟把1個沾滿糞便的內褲直接丟進洗衣機，讓他深感不解，而室友也把共用的廁所和冰箱弄得非常髒亂，他分享多張照片顯示宿舍衛生惡劣情況，引來大批網友熱議，並紛紛分享自己遇到自私室友的經歷，貼文變成圍爐大會。

樓主隨後貼出多張圖片，分享自己住的宿舍衛生情況有多骯髒。（圖擷自Twitter）
樓主隨後貼出多張圖片，分享自己住的宿舍衛生情況有多骯髒。（圖擷自Twitter）

慘遇恐怖室友的男子在Twitter發文，指室友早前把衣服丟進了洗衣機，卻又沒有開機，由於他在翌日早上需使用洗衣機，就把室友的髒衣服取出，他一看手上的1個四角內褲，竟發現沾滿糞便，讓他大感訝異，「誰會把沾滿屎的內褲丟進洗衣機和其他衣服一起洗啊？」。他隨後更上傳多張照片，顯示冰箱內滿是污垢和積水，廁所的地板和洗手盤也都是污漬，非常噁心。

許多網友看後紛紛直指該名室友的行為惡劣，坦言隔空都能感受到異味，更稱樓主應要求對方賠償洗衣機，「來自地獄的室友」、「隔著螢幕聞到味」、「我終於看到比球鞋在洗衣機是讓我驚訝的東西了」、「叫他賠的新洗衣機，給他教訓」;有人則猜測室友是否不舒服或有其他原因，「因為拉肚子？」、「他是不是睡覺時夢到廁所？」。

貼文也引來不少網友共鳴，繼而分享自身的慘痛遭遇，「最討厭是站著小便弄到馬桶蓋都是，又不清理，想要坐下大便，都怕坐到尿液」、「我室友也是骯髒鬼，有次因糞便太硬水力不夠無法沖走，直接把大便撿起來不知丟到哪去」、「我室友會把垃圾留到有蟲子出現」。

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文章授權轉載自《香港01》

室友 馬來西亞 宿舍

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