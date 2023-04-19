影／增進接吻技巧 她動「割舌手術」樂稱：現在技術超好

國外一名網紅因為舌繫帶太短，一直以來常被周遭人霸凌取笑，還讓她連「接吻都接不好」。為了改善這些問題，她決定動手術「割舌頭」，藉此「提升接吻技巧」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年22歲的芮琪拉（Rochelle Garett）是一名網紅，經常在TikTok上分享自己的生活。近期她分享自己動舌繫帶手術的經歷，開心地宣稱自己現在「吻功大進步」。

芮琪拉說，自己從以前就為舌繫帶太短所苦，舌繫帶過短會影響舌頭的靈活程度，甚至影響說話發音及咬字，因此她說話時聽起來有點「大舌頭」。從小她就因為這樣常常被嘲笑，成為網紅以後更因為如此常被酸民留言霸凌。芮琪拉對此常感到沒自信、沒安全感，她不敢主動跟異性調情說話，也沒辦法好好舌吻，所以決定動手術改善。

芮琪拉提到，在動完手術以後她的接吻技巧提升許多，以前歷任男友跟她接吻時可能都在想「這個人到底在幹嘛」，但她覺得現在感覺舌頭放鬆許多，不像以前有拉緊、堵住的感覺，所以現在不但吻功進步，也讓她更能享受生活，也對說話更有自信。