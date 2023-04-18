快訊

AIT主席羅森柏格今訪台6天 將拜會政府高層及部會官員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊日注意！鹿兒島驚現大量「有毒藍水母」 刺中劇痛休克

香港01／ 撰文：白兔糖
日本最近就有報導指海岸上出現大量水母，看上去很漂亮但其實含毒，更有可能導致休克。圖／取自ANN NEWS
日本最近就有報導指海岸上出現大量水母，看上去很漂亮但其實含毒，更有可能導致休克。圖／取自ANN NEWS

出外旅行時有不少港人喜歡玩水上活動，到清澈的海域潛水遊玩。不過日本最近就有報導指海岸上出現大量水母，看上去很漂亮但其實含毒，更有可能導致休克，十分危險！

日媒ANN報導指自4月起，鹿兒島奄美大島的海岸處就發現大量「カツオノカンムリ」（帆水母）有毒水母。帆水母具有標誌性的藍色，直徑大約5cm，呈橢圓形。雖然看上去非常漂亮，但事實上牠們含毒，被刺的部分會出現腫脹並感到疼痛。

潛水時穿的潛水衣保護不到頸以上的位置，若露出的部分接觸到帆水母，瞬間就會有強烈刺痛的感覺，變紅腫脹，甚至會生水泡。奄美海洋展示館策展人高村洸介就指雖然帆水母比因猛毒而知名的僧帽水母毒素較少，但因為有相當的數量，若被刺到2至3次有可能會誘發過敏性休克。

平常牠們在離岸較遠的海域群居生活，但風向轉變吹向島嶼時就會將牠們沖至岸邊。特別是3月及4月時期的風更容易出現這種狀況。

負責管理海岸的鹿兒島縣大島支廳就在最多遊客聚集的2個區域設置了警告板呼籲遊客注意。藍色的帆水母在死後會變成白色，但依然含毒，大家要小心別亂撿以免中毒啊！

鹿兒島奄美大島的海岸處就發現大量「カツオノカンムリ」（帆水母）有毒水母。圖／取自ANN NEWS
鹿兒島奄美大島的海岸處就發現大量「カツオノカンムリ」（帆水母）有毒水母。圖／取自ANN NEWS

延伸閱讀：

香港出生AV女優相澤南回港旅遊 尖沙咀食雞煲邊爐嬌喊：我愛香港

廣東火鍋店疑現劇毒藍環章魚 科普雜誌：毒性極強且受熱不分解

文章授權轉載自《香港01》

日本 水母

相關新聞

遊日注意！鹿兒島驚現大量「有毒藍水母」 刺中劇痛休克

出外旅行時有不少港人喜歡玩水上活動，到清澈的海域潛水遊玩。不過日本最近就有報導指海岸上出現大量水母，看上去很漂亮但其實含毒，更有可能導致休克，十分危險！

影／感同身受！雙胞胎一人罹癌 另一人身體健康卻現相同症狀

雙胞胎真的能有其他人沒有的「感應」嗎？英國一對同卵雙胞胎其中一人被診斷出患有癌症。在確診癌症之前，她們就常常出現相同症狀，但罹癌的明明只有一人，另一人什麼都檢查不出來，完全健康，讓周遭人都直呼「真是太奇怪了」。

好慘！少年爬進娃娃機行竊失敗 卡住出不來出動多人救援

美國一名「中二」的青少年為了拿到娃娃，竟爬進娃娃機裡想要行竊，沒想到進得去、出不來，後來出動大批人馬才得救。

印度夫妻「用自製斷頭台砍掉自己腦袋」 頭顱隨後掉進祭祀用火壇

天空新聞台報導，印度地方警察稱一對夫妻據報在獻祭儀式使用自製斷頭台砍下自己的腦袋自殺身亡...

人夫見母親遺物有秘密相簿！慘揭與新婚妻疑兄妹亂倫 結局神展開

現實事件有時比電視劇情更「狗血」。外國1名男子與女友結婚1個月後，母親因癌症病逝，沒想到他整理母親遺物時，意外發現殘酷「真相」──岳父可能是自己父親，意味他與太太可能是同父異母兄妹，結婚行房相等於「亂倫」。事件令夫婦相當惶恐崩潰。最終他們克服了心理障礙，決定繼續在一起，永遠不再談論這事。

印度發生迷信血案 夫婦造斷頭台自我獻祭

印度今天發生駭人迷信自殺事件，一對夫婦以自製的斷頭台自我獻祭，留下2名未成年的子女。印度官方資料顯示，從2014年起，與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦