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影／感同身受！雙胞胎一人罹癌 另一人身體健康卻現相同症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
雙胞胎蘇菲與梅根兩人從小就有著特殊情感，就連蘇菲罹癌，梅根也都一直陪在她身邊。圖擷自TikTok
雙胞胎蘇菲與梅根兩人從小就有著特殊情感，就連蘇菲罹癌，梅根也都一直陪在她身邊。圖擷自TikTok

雙胞胎真的能有其他人沒有的「感應」嗎？英國一對同卵雙胞胎其中一人被診斷出患有癌症。在確診癌症之前，她們就常常出現相同症狀，但罹癌的明明只有一人，另一人什麼都檢查不出來，完全健康，讓周遭人都直呼「真是太奇怪了」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，16歲的蘇菲（Sophie Walker）罹患威爾姆氏腫瘤，這是一種好發在兒童身上的惡性腎臟腫瘤。在還不知道蘇菲罹患的是癌症之前，蘇菲的雙胞胎姊姊梅根（Megan）就常出現跟蘇菲一樣的症狀。兩人都有胃痛、背痛、體重減輕等現象，就連周遭的人都說「梅根看起來病得很重」。

蘇菲在2017年時檢查發現罹患的是威爾姆氏腫瘤，不過梅根檢查結果則是身體健康一切正常。自從蘇菲確診癌症之後，她就必須不停與癌症抗爭，而她的雙胞胎姊姊也成為她最好的支柱。

兩人的媽媽在受訪時表示，家裡有八個孩子，但蘇菲跟梅根之間的感情就是跟其他孩子不一樣。自從蘇菲生病以後梅根就幾乎沒離開過蘇菲，有時甚至還在醫院陪伴蘇菲到凌晨3點。

為了抓住一線生機，目前蘇菲還需要進行手術治療。為此家人也特地設立募款網頁，希望能夠募得足夠款項，讓蘇菲及早進行治療。

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