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好慘！少年爬進娃娃機行竊失敗 卡住出不來出動多人救援

聯合新聞網／ 綜合報導
少年為了竊取獎品爬進娃娃機，結果卡在裡面出不來出動多人救援。圖擷自臉書/Carowinds Fans Only
少年為了竊取獎品爬進娃娃機，結果卡在裡面出不來出動多人救援。圖擷自臉書/Carowinds Fans Only

美國一名「中二」的青少年為了拿到娃娃，竟爬進娃娃機裡想要行竊，沒想到進得去、出不來，後來出動大批人馬才得救。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，本月16日，美國北卡羅萊納州一名青少年到夏洛特的Carowinds主題樂園玩。這間主題樂園中的遊樂中心有超級大台的夾娃娃機，裡面放著大型的玩偶和獎品，這名13歲的少年疑似想爬進娃娃機偷獎品，結果就這樣被卡在娃娃機中。

據報遊樂中心的娃娃機高近200公分、寬度和深度都是150公分，因此少年鑽進去娃娃機以後可以輕鬆地坐在裡面，只是無法照原路爬出來。工作人員發現少年卡在機器裡以後立刻報警請來醫療小組協助，現場應急人員想辦法打開機器，這才讓少年脫困。

少年脫困後被送往醫院檢查，並交由監護人帶回。該遊樂園發言人表示，由於少年行竊未遂，未來一年將被禁止入園。

類似的事情可不是第一次發生，去年12月澳洲一名4歲女童就在其他姐姐的引導下爬進娃娃機拿娃娃，後來自己照著原路爬了出來。2018年時美國佛州也有一名男童爬進娃娃機想拿絨毛娃娃，後來是靠著消防隊員的幫忙才順利脫困。

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