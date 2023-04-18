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人夫見母親遺物有秘密相簿！慘揭與新婚妻疑兄妹亂倫 結局神展開

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
外國1名男子與女友結婚1個月後，母親因癌症病逝，沒想到整理母親遺物時，意外發現與太太可能是同父異母兄妹，結婚行房相等於「亂倫」。圖／ingimage
外國1名男子與女友結婚1個月後，母親因癌症病逝，沒想到整理母親遺物時，意外發現與太太可能是同父異母兄妹，結婚行房相等於「亂倫」。圖／ingimage

現實事件有時比電視劇情更「狗血」。外國1名男子與女友結婚1個月後，母親因癌症病逝，沒想到他整理母親遺物時，意外發現殘酷「真相」──岳父可能是自己父親，意味他與太太可能是同父異母兄妹，結婚行房相等於「亂倫」。事件令夫婦相當惶恐崩潰。最終他們克服了心理障礙，決定繼續在一起，永遠不再談論這事。

綜合外媒報導，該名29歲男子於「Reddit」講述今次「雷雨」式的事件經過。他表示，自己生於單親家庭，自小由母親和外婆撫養長大，由於媽媽是醫生，經濟狀況穩定，故即使缺少父親，他的生活仍幸福美好。不過他奇怪的是，母親拒絕談論父親的事。

男子長大後，與19歲女友拍拖1年便準備結婚，卻在這時傳來噩耗，母親因癌症入院，最終在他們結婚一個月後離世。

沒想到母親離世後，竟令男子與妻子的人生出現巨大變化。男子整理母親遺物時，翻找到母親大學時期相簿，發現與母親經常在一起的男人，竟然是他的岳父，令他相當震驚。他與妻子商量後，決定找岳父問個究竟，岳父坦承大學時期與相中女孩約會，其間令對方懷孕，當時無法忍受便拋下對方，「消失」到另一地方。男子則告訴岳父，照片中女孩就是自己的母親。

得知可能是同父異母兄妹後，2人晴天霹靂，但男子與妻子最終克服了心理障礙，決定繼續在一起，目前2人也未有生小孩想法，「我很生氣，但我和妻子商談過，我們會努力在一起，永遠不再談論這件事」。

事件引來網友熱議，有人認為男子與妻子應進行DNA親子鑑定，確認是否同父異母兄妹，「相簿不能證明任何事情」、「要證實岳父是不是你的父親…」、「不要自己故思亂想」。也有人祝福2人幸福，「每次聽到這些故事，我都會在內心尖叫。這太不幸了，對不起。很高興你們2個決定在一起」。

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文章授權轉載自《香港01》

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