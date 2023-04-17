快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

想送花卻沒人來…植物園苦喊「一個客人也沒有」結局大逆轉了

聯合新聞網／ 綜合報導
一家日本植物園準備了花朵要送給客人，結果卻一度面臨無人造訪的狀況。圖擷自twitter
一家日本植物園準備了花朵要送給客人，結果卻一度面臨無人造訪的狀況。圖擷自twitter

自從社群網站興起之後，除了個人用戶以外，許多單位也會利用社群網站進行宣傳。有時甚至在一篇貼文之後，馬上就會引來網友親自上門。近來在日本，就有一樁類似的案例。

根據日本媒體「withnews8」報導，位於栃木縣栃木市的植物園「とちぎ花センター」在官方tiwtter上發文，表示這一天為了迎接遊客，每位入場者都會贈送一朵綠玉藤花朵。然而，即使開門過了一個小時左右，園區卻是一位客人都沒有。

園方原先準備了200朵綠玉藤花朵，眼看如果統統送不出去，很可能就得面臨將花朵丟棄的狀況，讓人感到十分可惜。不過就在twitter發文後，網友們紛紛表示「哇！好想要」、「好漂亮的顏色喔」、「超級想去的」、「偏偏這時就有工作」、「顏色好像初音未來」、「這是免費可以帶回家的嗎」、「好想去，但真的離我家太遠了」。

後來，植物園總算陸續出現入場的遊客，也有不少人表示，自己是看到twitter才決定來造訪的。最後也成功送出100多朵花，只剩下50朵左右而已。能使大家一同欣賞美麗的花朵，也讓工作人員認為，一切的努力栽培都是值得的。

日本

延伸閱讀

女兒要高檔吹風機當禮物 爸爸嫌貴卻因一句話「不敢不買」

京都拉麵店點餐被問「要加大蒜嗎」 他回答四字竟遭店長爆嗆

影／「HAMA壽司」進化了！全新迴轉方式不怕被惡搞

日本投票率再探新低…他整理爺爺遺物 翻出72年前這張紙嘆「要珍惜參政權」

相關新聞

想送花卻沒人來…植物園苦喊「一個客人也沒有」結局大逆轉了

自從社群網站興起之後，除了個人用戶以外，許多單位也會利用社群網站進行宣傳。有時甚至在一篇貼文之後，馬上就會引來網友親自上門。近來在日本，就有一樁類似的案例。

影／惡劣房東趕人想出恐怖手段 她返家見「門口插一把刀」這幕嚇壞

美國女子茱米莉婭（Jamiria Nevels）某日外出回到住處時發現驚人一幕，住處門口插著一把刀，一份文件還被刀穩穩固定在牆上，這詭異畫面像極了電影中會出現的驚悚場景...

德國人也見鬼：「超自然力量」療癒納粹創傷？

二戰之後，德國的土地隨處都有女巫與聖徒的蹤跡，由於無法公開談論自己經歷過的破壞、死亡與毀滅，人們轉而藉由儀式來處理療傷。

日男拾金不昧撿10萬財物 卻因失主「沒道謝」反告對方還求償

日本路不拾遺的風氣，獲得不少外國人稱讚。在日本倘不幸丟失了銀包或其他財物，尋獲的機會其實不低，而且錢包內可能完全沒任何損失。不過若拾獲物件的人嘗試致電要求答謝，你卻愛理不理——小心會被告上法庭！

不是一鍵脫衣！他用AI「幫AV女優保暖」 神技讓網友跪求作品集

日本AV女優裸露在眼前的情境大家看得多，不知有沒有曾經想為她們穿回衣服保暖呢？最近有鄉民就使用電腦AI幫女優們穿上衣服，引起網友熱烈討論大讚佩服，跪求大師繼續為美女們換裝...

史努比跑到現實世界？牧羊貴賓犬「超還原本尊」 萌樣大圈粉

卡通角色「史努比」（Snoopy）在現實生活中出現了真狗版，美國一隻名叫貝里（Bayley）的牧羊貴賓犬完全是史努比分身...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦