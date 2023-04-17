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影／惡劣房東趕人想出恐怖手段 她返家見「門口插一把刀」這幕嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名美國女子返家時發現「門口插著一把刀」，原來是房東留下的驚悚訊息。圖／取自TikTok
一名美國女子返家時發現「門口插著一把刀」，原來是房東留下的驚悚訊息。圖／取自TikTok

美國女子茱米莉婭（Jamiria Nevels）某日外出回到住處時發現驚人一幕，住處門口插著一把刀，一份文件還被刀穩穩固定在牆上，這詭異畫面像極了電影中會出現的驚悚場景。茱米利婭拍下這段畫面PO上網後引發網友討論，更多人擔心她的人身安全，勸她趕緊報警、搬家。

根據英媒《每日星報》報導，居住在美國阿拉巴馬州（Alabama）的茱米莉婭在TikTok上分享一段恐怖經歷，某天她回到租屋處時，發現門口插著一把刀，上面還夾著一份文件，顯然是有人想傳遞訊息給她，但手法卻相當「不友善」。

「有人收過被刀子穿過的信嗎？」茱米莉婭被這封信嚇壞了，驚呼簡直像是「死亡筆記本」，事後她發現這是來自房東的訊息，這是一份法院命令、允許房東在租客未搬出時沒收個人財產，但她仍不解為何房東要這麼做，這顯然不是發送通知的常見方式。

相關畫面曝光後，網友們都對房東的行為感到震驚，認為這不是一個好兆頭，紛紛留言「我不知道妳做了什麼（引起這件事發生），但我建議妳別再這麼做了」、「認真？一定要用一把刀嗎？難道用磁鐵不好嗎？」雖然茱米莉婭未再更新後續，但仍有不少人勸她小心為上，甚至勸她報警。

TikTok 房東 租屋

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