日男拾金不昧檢10萬財物 卻因失主「沒道謝」反告對方還求償

日本路不拾遺的風氣，獲得不少外國人稱讚。在日本倘不幸丟失了錢包或其他財物，尋獲的機會其實不低，而且錢包內可能完全沒任何損失。不過若拾獲物件的人嘗試致電要求答謝，你卻愛理不理——小心會被告上法庭！

事發2023年1月，一名70歲的男子在大阪西區行人路上撿獲一個錢包，內裡裝有43萬日圓（約9.8萬台幣）。男子路不拾遺，把錢包交給警察，歸還予現年50歲的物主。

男子把聯絡方法留給警署，但一直未有收到對方的聯絡。男子決定透過警署聯絡對方，卻遭到對方以「我很忙」的原因直接掛斷，男子事後多次聯絡無人接聽，以短訊聯絡亦不獲理會。

男子決定在2月入稟法院，要求物主支付8.6萬日圓（約1.9萬台幣）。案件受理在4月12日開庭，雙方決定庭外和解。錢包的物主同意支付7.5萬日圓（約1.7萬台幣），作為謝禮。

事件看似無稽：為何這樣也能「告得成」？原來日本有一條《遺失物法》，除規定遺失物無人認領6個月後，直接歸拾得者所有或充公外，還規定物主有義務向拾得者「支付遺失物價值5至20%的金錢」作為報酬。男子要求物主支付8.6萬日圓，正好就是20%。

男子在庭後表示，他要控告物主不是要求報酬，而是因他「一句道謝也沒有」，大感憤怒而提告。而物主在庭上被問道有什麼要說時，才首次向原告說一聲「謝謝」。

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文章授權轉載自《香港01》