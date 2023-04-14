不是一鍵脫衣！他用AI「幫AV女優保暖」 神技讓網友跪求作品集

日本AV女優裸露在眼前的情境大家看得多，不知有沒有曾經想為她們穿回衣服保暖呢？最近有鄉民就使用電腦AI幫女優們穿上衣服，引起網友熱烈討論大讚佩服，跪求大師繼續為美女們換裝。

有鄉民最近在網路論壇連登討論區上Po文「AI幫AV女優穿回衣服」，分享一系列自己使用電腦AI為日本AV封面上的女優們穿回衣服的照片。原PO表示，AI近來來勢洶洶，設計行業的人飯碗有可能不保，於是便趁假期學用AI，以常見的AV女優練習。

圖中一眾女優們被換上旗袍裝，花紋顏色各異。雖然有部分出現漏洞或拉長了女優的身體，但大部分成品中旗袍都非常貼合女優的身材和姿勢，還成功保留到作品封面的標題和背景、做出景深的效果。甚至有泳池邊拍攝的封面中在水面上出現旗袍的倒影「幾可亂真」。

AI穿衣的高超技術令一眾網友大喊佩服，有網友笑稱「是不是脫衣服太沒挑戰性，所以轉個方向來做」，更稱讚原PO的「逆向思維」。有人就發現將成品放在Google圖片搜尋也認不出原作，證明擬真度相當高。

不過也有部分網友表示「穿衣服不是問題，但是為什麼全部都是旗袍」、「你幫他穿衣服就算了，不要修改到身型啊」，不滿女優身材被縮水。有網友就建議可以「試試看讓這些女孩變成JK、獸娘、女僕、魅魔…」，按自己的喜好為美女們換裝。原PO就立刻應要求送上一張女優穿上圍裙的新成品，她的雙手亦被換上貓爪。現代的AI技術真的十分厲害啊！

一名網友使用AI幫日本AV女優們「穿衣服」，藉此學習操作技術。圖／取自連登討論區

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文章授權轉載自《香港01》