當媽後也想性感一下 她砸大錢整形轉「成人網紅」月賺183萬

美國德州一名女子為了想要賺更多薪水，辭掉自己原本的工作砸了5萬美元（約150萬台幣）整形，終於成為月入百萬台幣的「成人網紅」。

據《太陽報》（The Sun）報導，32歲的凡妮莎（Vanessa James）原本是餐廳的服務生，每個禮拜工作7天但收入還是很少。某次因緣際會下她發現有些人會透過OnlyFans賺錢，於是決定要成為「全職成人網紅」。

為了不讓家人發現，她騙家人自己遇到一個對象，對方要給予金援，接著便帶兩個孩子搬到休士頓。搬到休士頓以後，凡妮莎花了5萬美元進行隆胸手術、陰唇整形、腹部除皺、肱骨整形術、多次抽脂和3次巴西提臀術。

她從2020年5月開始設立OnlyFans帳號，短短三個月內就達到平均月收入6萬美元（約183萬台幣），讓她非常開心，認為自己做了正確的決定。她說自己「轉職」後只需要待在家就能賺錢，所以也有更多時間陪小孩。

凡妮莎說，雖然一開始她不敢告訴家人真相，不過她的朋友都很支持她。其實在之前她很少拍裸照，也不太會傳性感照片給伴侶，不過現在能靠這份工作擁有可觀收入還能陪伴孩子，也讓她開心的說自己一點都不後悔轉行。