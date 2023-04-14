影／誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

美國紐約一名女子不小心把自己反鎖在公寓頂樓，幸好她反應夠快，透過訂Uber Eats請外送員替她開門，這才解除了一場危機。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，4月12日，24歲的瑪姬（Maggie Voss）不慎將自己鎖在頂樓，雖然旁邊有防火梯可以爬到樓下，但因為她前陣子才剛動完手術，所以沒辦法下樓梯。

偏偏瑪姬的室友那天都要很晚才回家，她打電話給其他朋友，但是他們都住得很遠或是還在上班，根本就沒辦法來幫忙。幸好瑪姬反應夠快，她立刻上Uber Eats找到送餐時間最短的餐廳點了一份墨西哥捲餅，並且在備註欄寫上：「請按其他樓層的電鈴按到開門為止」。

瑪姬也將這名外送員送來餐點的過程拍成影片上傳到TikTok上，影片標題寫著「曼哈頓最好的外送員傑弗瑞（Jeffrey），給他5星評價還有恰當金額的小費」。她在影片中說外送員簡直就是「我的國王」，並在影片的最後寫道：「安全的待在公寓裡，手上還拿著捲餅，這就叫勝利」。

不少網友都留言說瑪姬真的太聰明了，「想得到這方法真的很天才」、「完全是另一種等級的思考方式，有夠聰明」、「天才啊！」，也有網友說這麼好的服務一定要給外送員額外的小費。