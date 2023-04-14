人妻抓到老公看A片怒「這是出軌」 要他看醫生花5個月戒片
人都有七情六慾，收看成人片也是排解壓力的方式之一，然而美國一名網紅人妻發現她的老公看成人片DIY，痛批他「毀了這個家」，甚至說「我不曉得該如何繼續這段婚姻」，後續她的老公看心理醫師，花了五個月終於戒掉這個習慣。
根據紐約郵報報導指出，美國一名網紅凱兒（Jourdan Kehr）結婚9年，目前育有二子，近日她在抖音上發布一則影片，她某天發現她的老公在網路上看成人片自慰，她痛批老公的行為毀了這個家，讓她不知道如何繼續這段婚姻。
凱兒指出，她的老公10歲開始看成人片，之後養成看片紓解壓力的習慣，頻率從一周數次增加到一天2次以上，兩人溝通後，老公接受心理醫師協助，花了5個月的時間、換了兩份工作，甚至吃不好，睡不好，如今終於戒掉看成人片的習慣，夫妻兩人也和好如初。
凱兒表示，看成人片是出軌，看其他美女的影片或照片也是出軌，即使有些人聲稱，他們無法接觸到這些女性，所以不是出軌，但事實是因為他們沒有辦法接觸到這些女性，只能躲在手機、電腦後意淫她們，如果有機會接觸，他們一定會選擇與這些女性發生關係。
其他網友則留言「看成人片是出軌？你到底住在哪個星球？」、「太荒謬」、「所以我做白日夢也是出軌嗎？因為那也是幻想一個不可能接觸到的對象」。不過也有人贊同她的論點，留言「那些說不是出軌的人，無論如何，對象看成人片的行為確實會對自己造成傷害」。
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