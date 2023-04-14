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京都拉麵店點餐被問「要加大蒜嗎」 他回答四字竟遭店長爆嗆

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本民眾去拉麵店點餐時被問要不要加大蒜，回答「普通就好」結果遭到店長嗆聲。二郎系拉麵示意圖，圖擷自食べログ
一位日本民眾去拉麵店點餐時被問要不要加大蒜，回答「普通就好」結果遭到店長嗆聲。二郎系拉麵示意圖，圖擷自食べログ

拉麵是紅遍世界，最具代表性的日本美食之一。不過有些拉麵店在用餐時，店家可能會帶著一套比較嚴格的規矩，如果不小心觸犯到的話，就容易遭到斥責或糾紛。近來在日本，就掀起了這樣的拉麵店爭議。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，twitter網友「田村風起」分享，表示近來他到位於京都市左京區的拉麵名店「拉麵二郎京都店」用餐。當時店長問他「你要加大蒜嗎」，他回答「普通就好」，未料講完之後，店長竟然冷回「你被便利商店問『需要塑膠袋嗎』時，也是回答『普通就好』嗎」。

店長咄咄逼人的態度，讓這位網友感到莫名其妙。然而店家事後澄清，他們只是在做說明而已，因為二郎系拉麵的點餐方式比較不同，所以講「普通」的指涉太過模糊，完全沒有動氣的意思，最後也看到客人好好吃完，滿足地離開店面了。

結果兩造的說法，都引來各自不同的支持者。有人認為「這種店還是關一關吧」、「店長太爛了吧」、「講普通不就是並盛左右的意思」、「二郎系拉麵都是這個樣，想起之前到在地店家吃時的回憶」、「還以為是我這邊的二郎系態度比較差，原來京都的也一樣」。但也有人認為「不講清楚要加多少店家也很困擾」、「客人應該事前做好功課才對」。

拉麵 日本

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