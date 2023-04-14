京都拉麵店點餐被問「要加大蒜嗎」 他回答四字竟遭店長爆嗆
拉麵是紅遍世界，最具代表性的日本美食之一。不過有些拉麵店在用餐時，店家可能會帶著一套比較嚴格的規矩，如果不小心觸犯到的話，就容易遭到斥責或糾紛。近來在日本，就掀起了這樣的拉麵店爭議。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，twitter網友「田村風起」分享，表示近來他到位於京都市左京區的拉麵名店「拉麵二郎京都店」用餐。當時店長問他「你要加大蒜嗎」，他回答「普通就好」，未料講完之後，店長竟然冷回「你被便利商店問『需要塑膠袋嗎』時，也是回答『普通就好』嗎」。
そういや今日二郎京都で｢ニンニク入れますか｣に｢普通で｣ってギルティコールした人がいて店主が｢コンビニで袋いりますか？って聞かれて普通でって返すの？｣って半ギレして店内がヒリついてた— 田村風起たむらかざき (@syndromeP_evo) April 10, 2023
インスパイアではなかなか見る機会がない本家ストロングスタイルは京都店にも”存在する”
店長咄咄逼人的態度，讓這位網友感到莫名其妙。然而店家事後澄清，他們只是在做說明而已，因為二郎系拉麵的點餐方式比較不同，所以講「普通」的指涉太過模糊，完全沒有動氣的意思，最後也看到客人好好吃完，滿足地離開店面了。
えー、全然キレてないけどなw説明しただけで、そのお客さんも「なるほど、そっすねw」って感じで「ごちそうさまでしたー！」って元気に帰っていったし。— ラーメン二郎 京都店 (@jiro_kyoto) April 11, 2023
ニンニク入れますか？に「普通」は普通の量を入れるのか、デフォルトの入ってない状態で出して欲しいのかわかんないんですよ pic.twitter.com/BFJgHtIHYG
結果兩造的說法，都引來各自不同的支持者。有人認為「這種店還是關一關吧」、「店長太爛了吧」、「講普通不就是並盛左右的意思」、「二郎系拉麵都是這個樣，想起之前到在地店家吃時的回憶」、「還以為是我這邊的二郎系態度比較差，原來京都的也一樣」。但也有人認為「不講清楚要加多少店家也很困擾」、「客人應該事前做好功課才對」。
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