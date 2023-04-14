停車道想點餐她竟聽到「女子做愛呻吟聲」 誇張影片曝光
扯！美國一名女子近日到亞利桑那州圖森市一家連鎖墨西哥餐館，她將汽車停在車道上正打算點餐，卻從點餐車道的喇叭中聽到女子呻吟聲，她將整段經驗錄影發上網路，誇張遭遇已吸引超過1000萬人次瀏覽。
抖音帳號thunderstorm2020發佈一則影片，她近日到一家連鎖墨西哥餐館消費，她將汽車停妥在車道上原打算點餐，想不到竟從喇叭聽到一名女子的呻吟聲，她表示，完全沒有人要幫她點餐，因此開始錄影，直呼「因為我被聽到的東西震驚到了」。
該網友表示，女員工甚至咒罵她，即使當時肚子很餓，但她還是沒有在那間餐館消費，她也直言，自己這輩子可能都不會再去這家墨西哥餐館了。
其他網友紛紛留言「好扯」、「你該跟對方說：等你結束幫我點餐」、「跟他說：給我你在吃的」、「我會問能不能讓我加入」、「這聲音真的讓人難忘」、「店家應該炒掉他們」。
@thunderstorm2020
#filibertosmexicanfood #8555BroadwayBlvdTucsonAZ8571 #johnSchwimmerCEOCompadresGoupFilibertosMexicanFoodRestaurant #tucson #tucsonarizona #CesartenorioownerFilibertosMexicanFood #foodsaftydepartpent #foodhealth #foryoupage Part2♬ original sound - user5832115618126
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言