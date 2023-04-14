停車道想點餐她竟聽到「女子做愛呻吟聲」 誇張影片曝光

扯！美國一名女子近日到亞利桑那州圖森市一家連鎖墨西哥餐館，她將汽車停在車道上正打算點餐，卻從點餐車道的喇叭中聽到女子呻吟聲，她將整段經驗錄影發上網路，誇張遭遇已吸引超過1000萬人次瀏覽。

抖音帳號thunderstorm2020發佈一則影片，她近日到一家連鎖墨西哥餐館消費，她將汽車停妥在車道上原打算點餐，想不到竟從喇叭聽到一名女子的呻吟聲，她表示，完全沒有人要幫她點餐，因此開始錄影，直呼「因為我被聽到的東西震驚到了」。

該網友表示，女員工甚至咒罵她，即使當時肚子很餓，但她還是沒有在那間餐館消費，她也直言，自己這輩子可能都不會再去這家墨西哥餐館了。

其他網友紛紛留言「好扯」、「你該跟對方說：等你結束幫我點餐」、「跟他說：給我你在吃的」、「我會問能不能讓我加入」、「這聲音真的讓人難忘」、「店家應該炒掉他們」。