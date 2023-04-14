日本投票率再探新低…他整理爺爺遺物 翻出72年前這張紙嘆「要珍惜參政權」

最近日本進行第20回統一地方選舉，讓部分都道府縣或指定都市票選知事。然而，這次的投票率卻僅有46.78％，比過去最低的投票率47.14％還要更差，刷新了投票率新低。對比現在日本社會低迷的投票率，一位網友分享過去日本投票的歷史，也引起許多討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「sayaka」分享，以前他在整理祖父的日記時，發現裡頭夾了一張1951年，埼玉縣市町村選舉的投票證明。算了一下時間，已經是72年前的東西了。

Sayaka指出，當年是日本女性擁有投票權才剛有5年的光陰而已，因此民眾的投票意願非常踴躍，特別是女性們都呼朋引伴，想辦法排除萬難前往投票，使得全國投票率高達80％以上。想到當初的人，願意珍惜手中神聖的一票，再對比當今日本的低迷投票率，讓sayaka感慨不已。

網友們也紛紛表示「想獲得權利真的需要長時間爭取」、「感謝前人開闢的道路，不好好繼承真的不行」、「希望前人努力爭取來的權利，大家能更珍惜」、「每一票都很重要」、「好貴重的資料」、「女性獲得參政權那一天，現在也變成紀念日了」、「這是我11歲的時候吧。直到今日，我都沒浪費過一次參政權」。