樂極生悲！37歲男挑戰最危險體位 愛愛一半陰莖斷掉爆血變畸形超慘

愛愛時亂試高難度動作，隨時樂極生悲！印尼1名37歲男子，以「最危險體位」與伴侶性交，結果中途突然傳出斷裂聲，原來是男子陰莖斷裂爆血，劇痛且無法排尿，當他趕到醫院時陰莖已經腫脹發紫，像畸形「矮瓜」般，幸好手術後成功修復斷裂部份，功能回復正常。

綜合外媒報道，該案例於《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）期刊刊登。該名37歲印尼男子與伴侶性愛時，嘗試「反女牛仔式」（reverse cowgirl，女性在上位、呈背對面）增添情趣，結果愛愛中途突然傳出斷裂聲，男子陰莖立刻軟掉劇烈疼痛出血，且無法排尿，遂趕到醫院急症室求救。

男子到醫院時，陰莖已呈深紫色相當腫脹，醫學上稱之為「畸形矮瓜（eggplant deformity）」，主因是睪丸白膜和海綿體嚴重撕裂，讓陰莖形同「骨折」，且周圍嚴重血腫，血液滲漏到周圍組織，於是出現陰莖流血。

幸好男子手術後已順利修復陰莖斷裂部份，復原情況良好，能夠正常排尿，陰莖「撿回一命」。

「反女牛仔式」（reverse cowgirl）被喻為「最危險體位」。英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）曾在社群平台提到，一半以上陰莖「骨折」案例，都是由「反女牛仔式」性愛姿勢造成。

蘭加楊解釋，行房時如果插入動作不穩定或雙方不同步，就可能造成陰莖滑出並被女性恥骨壓斷。蘭加楊續說，陰莖裏雖然沒有骨頭，仍可能「折斷」，而所謂的「陰莖骨折」，意指讓陰莖勃起變大的結締組織「白膜」撕裂，陰莖海綿體中血液從撕裂處流出，若不進行縫合手術，可能會造成勃起功能障礙及陰莖永久彎曲。

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文章授權轉載自《香港01》