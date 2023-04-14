快訊

調查官涉收賄「安排受刑人借提時私會家屬」 檢方聲押

終止連黑！台積電開盤漲6元 大盤漲49點開15,854點

百萬股東看過來！中鋼股東會紀念品今年送「傘Ｑ」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南婦食地道小吃後頭痛暈倒 揭體內有大量寄生蟲 移至腦內築巢

香港01／ 撰文：喬納森
婦人體內有大量寄生蟲，並已在腦內築巢，甚至在手腳的皮膚底下爬行。（網上圖片）
婦人體內有大量寄生蟲，並已在腦內築巢，甚至在手腳的皮膚底下爬行。（網上圖片）

越南當地的特色美食，有一款比鴨仔蛋還要讓人聞風喪膽，就是用生血製成的「血凍」(Tiet canh)。當地有婦人早前因愛吃這款血凍而差點喪命，某天她在家中突然感到劇烈頭痛，並且昏迷暈倒，家人以為她中風，送院後發現原來其體內有大量寄生蟲，並已在腦內築巢，甚至在手腳的皮膚底下爬行。醫生推斷她可能進食了不潔的血凍而感染寄生蟲。

綜合外媒報道，來自在河內郊區海陽的58歲婦人，在家煮飯時突然出現劇烈頭痛，並昏倒地上，家人以為她中風，急忙將她送到醫院，可是情況比想像中嚴重，須緊急轉到另一間醫院。

醫生替婦人進行詳細檢查，發現她並非中風，而是受大量寄生蟲感染，且多到已在大腦內築巢，甚至連手臂和腳部皮膚下都有寄生蟲，可見到寄生蟲在皮膚底下蠕動，情況相當嚴重。

為了找出原因，細問之下發現這名婦人喜愛吃1款當地特色美食「血凍」，估計寄生蟲源自這款食物。醫生認為婦人可能吃到不潔的血凍才會出事，若未能及時治療可能會因此癱瘓，甚至死亡。而這名婦人事後表示，自己很喜歡吃血凍，平均每個月都會吃1次，沒想到差點奪去其性命。

越南血凍做法是以生血添加內臟、花生和生菜，以往越南人會以豬血或鴨血來做這道菜，如今也會有羊血凍、兔血凍，甚至狗血凍。由於血凍沒有經過煮熟，直接食用生血，口感滑溜清涼，像吃果凍一樣而得名。由於生血鮮紅，紅色在越南代表好運，亦是不少越南人的下酒菜。

越南血凍做法是以生血添加內臟、花生和生菜，以往越南人會以豬血或鴨血來做這道菜。（網上圖片）
越南血凍做法是以生血添加內臟、花生和生菜，以往越南人會以豬血或鴨血來做這道菜。（網上圖片）

延伸閱讀：

蟲呀！魚生飯驚見活寄生蟲　夫婦食飽先發現　新加坡Donki咁回應

港男自製潮州生醃蟹　網民憂有寄生蟲：無福消受　食安中心咁建議

文章授權轉載自《香港01》

寄生蟲 越南 中風 頭痛 美食

延伸閱讀

亞洲電子支付夯 僅日本、泰國愛用現金

大學境外生越南印尼生最多 語言、經濟問題仍是瓶頸

越南14人買「百萬快艇」自駕偷渡翻船全死 曾傳台中沿海定位

李多慧逛中壢夜市愛上臭豆腐 但這小吃卻讓她崩潰了

相關新聞

樂極生悲！37歲男挑戰最危險體位 愛愛一半陰莖斷掉爆血變畸形超慘

愛愛時亂試高難度動作，隨時樂極生悲！印尼1名37歲男子，以「最危險體位」與伴侶性交，結果中途突然傳出斷裂聲，原來是男子陰莖斷裂爆血，劇痛且無法排尿，當他趕到醫院時陰莖已經腫脹發紫，像畸形「矮瓜」般，幸好手術後成功修復斷裂部份，功能回復正常。

越南婦食地道小吃後頭痛暈倒 揭體內有大量寄生蟲 移至腦內築巢

越南當地的特色美食，有一款比鴨仔蛋還要讓人聞風喪膽，就是用生血製成的「血凍」(Tiet canh)。當地有婦人早前因愛吃這款血凍而差點喪命，某天她在家中突然感到劇烈頭痛，並且昏迷暈倒，家人以為她中風，送院後發現原來其體內有大量寄生蟲，並已在腦內築巢，甚至在手腳的皮膚底下爬行。醫生推斷她可能進食了不潔的血凍而感染寄生蟲。

花526萬兩度動增高手術長高13公分 男樂翻：越來越多約會對象

美國明尼蘇達州一名男子因為身高只有165，對於自己的一直很沒自信，也一直都交不到女朋友。為了增加認識異性的機會，他砸了超過17萬美金（約526萬台幣）進行增高手術，男子說變高以後「約會對象真的變多了」。

豪砸近千萬買名車當5歲女兒生日禮物 馬國企業家親吐暖心原因

許多孩童生日時都想要收到玩具，但馬來西亞一名五歲女童卻告訴母親她想要一輛名車，沒想到母親竟然毫不猶豫就送上一輛梅賽德斯-賓士，希望能讓女兒找回上學的動力...

吃洋芋片不想洗手？幼稚園女童發明終極懶人秘技 網大讚天才

常聽到「懶惰使社會進步」，愈懶才愈會想出愈能提升效率的方法。日本有1位「懶到出汁」的幼稚園女孩，她為了吃完洋芋片後不用去洗手、洗筷子，竟然想到廢物利用，把薯片包裝袋變成「護甲套」，拿洋芋片時就不會弄髒手指，被網友大讚天才、有創意！

兒童公園活旁春宮片瘋傳！2男1女「3人激戰」知道被拍片這麼做超狂

網上近日瘋傳影片，指哥倫比亞1個兒童常用公園旁樹林裏竟然有2男1女在日間當眾性交，其間他們發現有人在觀看拍攝，卻懶理繼續「活春宮」，離譜行為被狠批是「毀盡三觀」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦