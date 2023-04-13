快訊

減緩春雨偏少衝擊 新竹、台中轉減壓供水黃燈

遭男同學霸凌…文靜女高中生怒潑滾水反擊 教師曝男方個性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪砸近千萬買名車當5歲女兒生日禮物 馬國企業家親吐暖心原因

8視界／ 8視界
馬來西亞一位母親在女兒五歲生日時送上名車，在網路掀起討論。圖／取自TikTok@farhanazahra91
馬來西亞一位母親在女兒五歲生日時送上名車，在網路掀起討論。圖／取自TikTok@farhanazahra91

許多孩童生日時都想要收到玩具，但馬來西亞一名五歲女童卻告訴母親她想要一輛名車，沒想到母親竟然毫不猶豫就送上一輛梅賽德斯-賓士，希望能讓女兒找回上學的動力。

《8視界新聞網》引述《東方日報》報導，來自馬來西亞吉蘭丹的化妝品企業家法哈娜（Farhana Zahra）日前在TikTok上分享她為五歲女兒諾法蒂瑪慶祝生日的短片。

影片顯示，法哈娜送了女兒一輛價格介於137萬令吉（約新台幣949萬元）至146萬令吉（約新台幣1012萬元）的梅賽德斯-賓士G系列豪華休旅車，令網友大吃一驚。

法哈娜讓女兒蒙上眼等待生日驚喜，一輛載著G Wagon休旅車的透明車廂卡車緩緩駛入他們的豪宅庭院，車牌則是女兒的名字。

法哈娜早前曾拍攝影片詢問女兒想要什么生日禮物，當時女兒回答表示想要一輛「G Wagon或是BMW」。

當她問女兒為何想要名車作為禮物時，女兒則說想要坐這輛車去學校上學。

法哈娜提醒女兒，她現在還沒有駕照，但女兒說沒有關係，她還是想要這份禮物。

據《馬來郵報》報導，法哈娜曾在TikTok上透露，女兒自今年1月就因為生病而沒有去上學。

女兒痊癒後則稱「自己年紀小」，一直不願再去上學，於是她決定送上一輛G Wagon，並要女兒承諾收到禮物後會好好上課。

不少網友看到影片後紛紛點讚表示羨慕女童，但也有網友認為這是物質主義，並不認同。

@8world.news

五岁女儿生日礼物要豪车，马国企业家爽快送上马赛地！ #8视界新闻网 #8worldnews #马来西亚 #malaysia

♬ original sound - 8视界新闻网 - 8视界新闻网

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 生日 TikTok

延伸閱讀

多圖／泰國潑水節登場！民眾大街上演「濕身秀」 歡慶新年氣氛嗨

台人入境峇里島因「拍照」遭索賄1萬 印尼海關回應了

迪士尼公主走出童話？咖啡廳店員「長得太可愛」 甜美燦笑融化網友

係金欸！他愚人節當天中頭獎「以為被整」 獎金達歷來最高12億

相關新聞

花526萬兩度動增高手術長高13公分 男樂翻：越來越多約會對象

美國明尼蘇達州一名男子因為身高只有165，對於自己的一直很沒自信，也一直都交不到女朋友。為了增加認識異性的機會，他砸了超過17萬美金（約526萬台幣）進行增高手術，男子說變高以後「約會對象真的變多了」。

豪砸近千萬買名車當5歲女兒生日禮物 馬國企業家親吐暖心原因

許多孩童生日時都想要收到玩具，但馬來西亞一名五歲女童卻告訴母親她想要一輛名車，沒想到母親竟然毫不猶豫就送上一輛梅賽德斯-賓士，希望能讓女兒找回上學的動力...

吃洋芋片不想洗手？幼稚園女童發明終極懶人秘技 網大讚天才

常聽到「懶惰使社會進步」，愈懶才愈會想出愈能提升效率的方法。日本有1位「懶到出汁」的幼稚園女孩，她為了吃完洋芋片後不用去洗手、洗筷子，竟然想到廢物利用，把薯片包裝袋變成「護甲套」，拿洋芋片時就不會弄髒手指，被網友大讚天才、有創意！

兒童公園活旁春宮片瘋傳！2男1女「3人激戰」知道被拍片這麼做超狂

網上近日瘋傳影片，指哥倫比亞1個兒童常用公園旁樹林裏竟然有2男1女在日間當眾性交，其間他們發現有人在觀看拍攝，卻懶理繼續「活春宮」，離譜行為被狠批是「毀盡三觀」。

悲！5歲童倒臥操場9分鐘 老師以為「詐死」不理 送院2日身亡

美國5歲男童路易斯（Romeo Pierre Louis）於去年在校內操場心臟病發，倒地不起，雖然身邊圍滿了同學和老師，但卻無人施救。由於孩子們當時喜歡玩「裝死遊戲」，所以老師便以為路易斯倒地「詐死」，直至同學們不斷提醒稱路易斯身體欠佳，才有老師上前查看。可惜，由路易斯病發至救護車到場，歷時足足35分鐘，他於送院2日後不幸死亡。

影／女子大馬路上直接脫褲生孩子！ 路人看傻趕緊上前幫忙

美國一名女子在人行道上突然破水生產，讓經過的路人看到全都嚇壞，有些善心人士也趕緊上前幫忙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦