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豪砸近千萬買名車當5歲女兒生日禮物 馬國企業家親吐暖心原因
許多孩童生日時都想要收到玩具，但馬來西亞一名五歲女童卻告訴母親她想要一輛名車，沒想到母親竟然毫不猶豫就送上一輛梅賽德斯-賓士，希望能讓女兒找回上學的動力。
《8視界新聞網》引述《東方日報》報導，來自馬來西亞吉蘭丹的化妝品企業家法哈娜（Farhana Zahra）日前在TikTok上分享她為五歲女兒諾法蒂瑪慶祝生日的短片。
影片顯示，法哈娜送了女兒一輛價格介於137萬令吉（約新台幣949萬元）至146萬令吉（約新台幣1012萬元）的梅賽德斯-賓士G系列豪華休旅車，令網友大吃一驚。
法哈娜讓女兒蒙上眼等待生日驚喜，一輛載著G Wagon休旅車的透明車廂卡車緩緩駛入他們的豪宅庭院，車牌則是女兒的名字。
法哈娜早前曾拍攝影片詢問女兒想要什么生日禮物，當時女兒回答表示想要一輛「G Wagon或是BMW」。
當她問女兒為何想要名車作為禮物時，女兒則說想要坐這輛車去學校上學。
法哈娜提醒女兒，她現在還沒有駕照，但女兒說沒有關係，她還是想要這份禮物。
據《馬來郵報》報導，法哈娜曾在TikTok上透露，女兒自今年1月就因為生病而沒有去上學。
女兒痊癒後則稱「自己年紀小」，一直不願再去上學，於是她決定送上一輛G Wagon，並要女兒承諾收到禮物後會好好上課。
不少網友看到影片後紛紛點讚表示羨慕女童，但也有網友認為這是物質主義，並不認同。
@8world.news
五岁女儿生日礼物要豪车，马国企业家爽快送上马赛地！ #8视界新闻网 #8worldnews #马来西亚 #malaysia♬ original sound - 8视界新闻网 - 8视界新闻网
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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