吃洋芋片不想洗手？幼稚園女童發明終極懶人秘技 網大讚天才
常聽到「懶惰使社會進步」，愈懶才愈會想出愈能提升效率的方法。日本有1位「懶到出汁」的幼稚園女孩，她為了吃完洋芋片後不用去洗手、洗筷子，竟然想到廢物利用，把薯片包裝袋變成「護甲套」，拿洋芋片時就不會弄髒手指，被網友大讚天才、有創意！
日本1名母親早前在Twitter上表示，就讀幼稚園的女兒在吃薄餅味的洋芋片時，要求用剪刀剪開。本來她以為女兒是打算大快朵頤把整包薯片吃光，沒想到她只是為了用剪刀剪下包裝袋的兩個角。只見女兒把2個袋角套在拇指和食指上，再攝起薯片吃，連懶人吃薯片必備的筷子或零食蹄子也用不上，讓這位母親讚歎道「沒想到『是不會弄髒手指的人』」、「現在的幼稚園小朋友什麼都懂」。
貼文引起網友熱議及轉載，不少「筷子派」的網友還大讚女童聰明，「我用的是筷子，但這也很明智」、「聰明！但我還是喜歡筷子」。也有網民認為偷懶方法並非唯一，重點是要鼓勵孩童發揮想像力及創造力，「有更多想法是件好事」、「孩子們想法很重要」。
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文章授權轉載自《香港01》
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