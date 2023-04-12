以為更年期症狀 45歲女檢查發現「驚喜寶寶」

國外一名女子因為經歷許多更年期的症狀，原本以為自己進入更年期，想不到驗孕後才發現那些症狀是因為「她懷孕了」。

據《鏡報》（Mirror）報導，46歲的維琪（Vikki Jenkins）有一個22歲的兒子，她是在9年前認識現在的丈夫麥特（Matt）。維琪的兒子在18歲時就離家，兩人已經不需要照顧孩子，加上他們都喜歡出門旅遊度假，所以一開始維琪就告訴麥特她不想再生小孩了。

不過2021年時維琪出現熱潮紅、情緒波動和停經的情況，她原本以為是自己更年期到了，還很開心月經終於不來了。不過某天維琪想著還是要驗孕一下，結果這才發現自己懷孕了。

維琪說，第一支驗孕棒出現陽性反應後，她又跑去買了4支驗孕棒，等不及回家就在公司的廁所驗孕，沒想到全都呈現陽性反應。她立刻回家告訴麥特，他也非常驚訝。

維琪在去年5月生下女兒蘿莉（Rory），雖然小蘿莉出生就患有唐氏症，但她其它身體狀況都很健康。現在麥特跟維琪不能再想到哪裡旅行就去哪，不過兩人都覺得非常幸福。麥特就說：「以前都是聽人家說有多愛孩子，現在自己親身體會終於懂了」。