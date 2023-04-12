聖經新發現！ UV燈照出梵諦岡圖書館1500年前隱藏版經文

近期科學家們在用紫外線燈照射梵諦岡圖書館中的聖經時發現，1500多年前寫成的聖經原來還藏有「隱藏版經文」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，發現這項秘密的專家是凱瑟爾（Grigory Kessel）。凱瑟爾表示，用紫外線照紙本的研究方式很常見，因為如果紙本下方有另一層文字，文字便會吸收光線、發出藍光。

最初的文本記載在西元3世紀，當時動物皮革製成的紙張很稀少，因此這份文稿寫在重複使用3次的羊皮紙上。這個段落是以古敘利亞文記載的《馬太福音》11章到12章。目前專家還未發表整個段落的譯文，只有分享部分經文。

專家在同一張紙張上發現三層文字，有古敘利亞文、希臘文跟喬治亞文。原本的希臘文《馬太福音》12章記載：「那時，耶穌在安息日從麥地經過。他的門徒餓了，就掐起麥穗來吃。」古敘利亞文的譯文則寫道：「……摘下麥穗，用手搓揉，然後食用」。

古敘利亞文譯本又稱之為「Peshitta」，是西元5世紀時敘利亞教會的官方譯本。凱瑟爾在受訪時指出，這個古敘利亞文本跟現在普遍使用的標準譯本不同，一直到現在也只發現兩份包含《福音書》的古敘利亞文譯本。