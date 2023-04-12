金氏紀錄認證重婚渣男！他「32年爽娶105妻」 用1狠招賣光她們家當詐財
美國一名男子喬凡尼．維格里奧托（Giovanni Vigliotto）在1949年至1981年間，一口氣和105名女子結婚，並且從未離過婚，創下「金氏世界紀錄」。然而，他在把每一名女子娶進家門後，便會騙光對方錢財，接著銷聲匿跡，最終被警方以重婚罪逮捕，在獄中結束他的人生，被認證為「世界上重婚次數最多」的渣男。
根據「金氏世界紀錄」撰文報導，喬凡尼自1949年到1981年的32年間，先後在美國27州、全球14個不同的國家當中，與105名女性結婚。喬凡尼每認識一名女子，就會替自己取新的名字，再跟對方登記結婚，因此他的每一任妻子都不知道有其他「後宮」存在。甚至外界至今都不確定「喬凡尼．維格里奧托」究竟是不是他的真實姓名，只知道那是他最後一次登記結婚時使用的名字。
喬凡尼的騙婚手法都有一套標準SOP，首先他會出沒跳蚤市場尋找下手目標，並在第一次成功把對方約出門見面時直接求婚。倘若女方答應，喬凡尼就會以「自己住得很遠」為藉口，要新婚妻子收拾好所有家當，接著在一起前往他的住處。不過，當妻子把家當打包完畢、提著行李前往指定地點赴約時，喬凡尼會開車直接把行李內的家當全部載往跳蚤市場變賣，留下一頭霧水的妻子站在原地。
喬凡尼一連串的騙婚行徑，最終在1981年踢到鐵板。當時他在印第安納的一處跳蚤市場，用相同詐騙手法騙到了一位名叫莎朗（Sharon Clark）的女子，卻在變賣其家當、逃跑之後，徹底惹怒莎朗。莎朗堅決要揪出喬凡尼這個騙子，一路追蹤他的下落，最終警方在1981年12月28日逮捕喬凡尼。
喬凡尼被捕後，以重婚罪、詐欺罪等多項罪名遭到起訴，不過他卻在法庭上辯稱自己並沒有向每位女子求婚，很多時候都是女方率先提出結婚建議。他也說自己對每一任妻子都很好，所以這一生豔遇頻頻，許多女生都想嫁給他，更辯稱「如果美國其他男人不是用這種方式對待女性，那我為這個國家的女性感到抱歉」。
喬凡尼在1983年1月出庭時坦承，自己於1929年4月3日在義大利西西里島的敘拉古城出生，真實姓名為尼古拉．佩魯斯科夫（Nikolai Peruskov）。他更列出使用過的50個假名，以及105位妻子的個資，被法院宣判34年有期徒刑、罰款33萬6000美元（折合約新台幣1024萬元）。他的餘生都在亞利桑那州立監獄度過，直到1991年因顱內出血過世，享壽61歲。
Giovanni Vigliotto was sentenced to 34 years in prison for fraud and bigamy in 1983. He had he had swindled 105 wives out of their earthly possessions to sell at flea markets across the US. pic.twitter.com/ZbKeSKE2Y9— NostalgiaDrop (@Nostalgia_Drop) 2022年12月6日
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