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金氏紀錄認證重婚渣男！他「32年爽娶105妻」 用1狠招賣光她們家當詐財

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名男子喬凡尼．維格里奧托在1949年至1981年間，一口氣和105名女子結婚，並且從未離過婚，被認證為「世界上重婚次數最多」的渣男。 圖／翻攝自@Nostalgia_Drop Twitter
美國一名男子喬凡尼．維格里奧托在1949年至1981年間，一口氣和105名女子結婚，並且從未離過婚，被認證為「世界上重婚次數最多」的渣男。 圖／翻攝自@Nostalgia_Drop Twitter

美國一名男子喬凡尼．維格里奧托（Giovanni Vigliotto）在1949年至1981年間，一口氣和105名女子結婚，並且從未離過婚，創下「金氏世界紀錄」。然而，他在把每一名女子娶進家門後，便會騙光對方錢財，接著銷聲匿跡，最終被警方以重婚罪逮捕，在獄中結束他的人生，被認證為「世界上重婚次數最多」的渣男。

根據「金氏世界紀錄」撰文報導，喬凡尼自1949年到1981年的32年間，先後在美國27州、全球14個不同的國家當中，與105名女性結婚。喬凡尼每認識一名女子，就會替自己取新的名字，再跟對方登記結婚，因此他的每一任妻子都不知道有其他「後宮」存在。甚至外界至今都不確定「喬凡尼．維格里奧托」究竟是不是他的真實姓名，只知道那是他最後一次登記結婚時使用的名字。

喬凡尼的騙婚手法都有一套標準SOP，首先他會出沒跳蚤市場尋找下手目標，並在第一次成功把對方約出門見面時直接求婚。倘若女方答應，喬凡尼就會以「自己住得很遠」為藉口，要新婚妻子收拾好所有家當，接著在一起前往他的住處。不過，當妻子把家當打包完畢、提著行李前往指定地點赴約時，喬凡尼會開車直接把行李內的家當全部載往跳蚤市場變賣，留下一頭霧水的妻子站在原地。

喬凡尼一連串的騙婚行徑，最終在1981年踢到鐵板。當時他在印第安納的一處跳蚤市場，用相同詐騙手法騙到了一位名叫莎朗（Sharon Clark）的女子，卻在變賣其家當、逃跑之後，徹底惹怒莎朗。莎朗堅決要揪出喬凡尼這個騙子，一路追蹤他的下落，最終警方在1981年12月28日逮捕喬凡尼。

喬凡尼被捕後，以重婚罪、詐欺罪等多項罪名遭到起訴，不過他卻在法庭上辯稱自己並沒有向每位女子求婚，很多時候都是女方率先提出結婚建議。他也說自己對每一任妻子都很好，所以這一生豔遇頻頻，許多女生都想嫁給他，更辯稱「如果美國其他男人不是用這種方式對待女性，那我為這個國家的女性感到抱歉」。

喬凡尼在1983年1月出庭時坦承，自己於1929年4月3日在義大利西西里島的敘拉古城出生，真實姓名為尼古拉．佩魯斯科夫（Nikolai Peruskov）。他更列出使用過的50個假名，以及105位妻子的個資，被法院宣判34年有期徒刑、罰款33萬6000美元（折合約新台幣1024萬元）。他的餘生都在亞利桑那州立監獄度過，直到1991年因顱內出血過世，享壽61歲。

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