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陸客遊韓「開水龍頭25天」流走120噸水 民宿房東苦吞鉅額帳單

香港01／ 撰文：許懿安
民宿附近的監視器拍下，惡意報復韓國房東的2名中國遊客。（韓國SBS電視台影片截圖）
民宿附近的監視器拍下，惡意報復韓國房東的2名中國遊客。（韓國SBS電視台影片截圖）

日本熱門搜尋排行榜今天早上的第一位，是一則「一對中國情侶在韓國某民宿5天用了120噸水」的新聞。

日媒引述韓國SBS電視台報導稱，一對中國情侶在3月6日共享住宿平台Airbnb預訂韓國首爾麻浦區的一單棟民宿，竟在租住25天期間惡意用了120噸的水，相當於連續6天不關水龍頭所耗水量，燃氣和水電費也多達84萬韓圜（約近2萬元台幣）。

房東為之震驚並痛罵「到底有多壞，才能做到這樣」。

房東稱他們大概在入住前3至4天前曾詢問過「是否可取消訂房」但被拒絕。房東後來發現這兩名顧客在平台上的個人照片換掉，然後還問「屋內裏是否安裝了監視器鏡頭？」之後民宿問發生問題，房東懷疑是房客蓄意為之。

在民宿租約到期的4天前，房東收到抄錶員通知，詢問上址「是不是發生煤氣洩漏」。房東前往查看煤氣錶，發現使用量為平時的5倍以上。此外民宿內這段期間用水量超過120噸，相當於連續6天不停打開水龍頭的量。最後，房東收到鉅額帳單：燃氣費64萬韓圜（約1.5萬元台幣）、水電費20萬韓圜（約4600元台幣），共計84萬韓圜。

根據監視器鏡頭拍得的片段兩名旅客在民宿僅待了5天，收拾行李離開後，每3至4天返過上址一次，每次僅在屋內逗留5分鐘。

房東事後要求Airbnb仲裁，得房東得到的回覆是，既然單位內沒物品損壞，請房東直接與房客解決問題。不過兩名旅客已離開韓國，房東無法聯繫到他們，也無法進行討論，最終只能認栽「埋單」。

有網民評論事件，雖不知房客出於什麼原因提出取消入住後被拒，才要做出這種行為「洩憤」，但表示並贊成這麼做，並認為旅客出門在外應遵守當地法律。

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文章授權轉載自《香港01》

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