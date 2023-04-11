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45歲大叔減掉半個人變「清純美少女」 驚人對比網嚇傻：轉生到異世界？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名45歲的大叔成功減重後竟變成「清純美少女」，驚人的變化掀起網友熱議。圖為示意圖。圖／取自ingimage、Twitter
日本一名45歲的大叔成功減重後竟變成「清純美少女」，驚人的變化掀起網友熱議。圖為示意圖。圖／取自ingimage、Twitter

減肥不僅能改頭換面，還讓人「重獲新生」？日前，許多人在推特上以「貼出看起來不像同一個人的照片」的hashtag發文，其中一組照片因差異之大而引發熱議。日本一名45歲大叔曬出舊照，只見原本體態豐腴的他過了12年竟成了「清純美少女」，不僅身材瘦了一大圈，穿著打扮也變得更加年輕、可愛，驚奇的對比照也讓網友們嘖嘖稱奇，更有人開玩笑稱「這是轉生到異世界了嗎？」

日本一名45歲的大叔在推特上貼出自己的「驚人變化照」，從貼文可見，左邊的照片是他12年前的舊照，當時的大叔身穿紫色外套與小孩子合照，因體型較壯碩，坐著也能看到肚子上的一圈肉。沒想到幾年後大叔卻「華麗變身」，右邊照片的他穿著氣質感十足的襯衫與迷你裙，搭上黑絲襪與短靴，並換上一頭柔順的長髮，搖身一變成了「清純美少女」，單看照片真難聯想兩者是同一人。

大叔表示，12年前的他重達115公斤，因身體不好而被醫生建議減肥，靠著吃豆腐努力減重，花了快5年的時間成功甩肉，體重順利來到54公斤。因體型變化極大，他的衣服鞋子也都需要重買，不僅衣服的尺寸從XXL變成M，牛仔褲的尺寸從40英寸縮小到28英寸，連鞋碼也從29公分降到27公分。

自從減重成功後，大叔便開啟了他的另個身分，他以七海かな（七海加奈）的名字在推特上分享各種女裝打扮，並與粉絲們互動。今年45的他雖然已為人父，但仍熱衷於另外一個身分，不時以七海加奈的模樣分享各種生活照。

網友們看到「驚人變化照」後也紛紛驚呼，「簡直不敢相信，這是不同人吧？」、「這是轉生到異世界了嗎？」、「在騙我嗎？」，許多人也誇獎大叔驚人的減肥毅力，「真的太厲害了，正因為努力過才能變得那麼漂亮，太尊敬你了」、「這是努力後的成果」、「不管看幾遍都覺得你很美，我真的很敬佩你在減肥上下的功夫」。

日本 減肥 減重 推特 正妹

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