快訊

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

熱帶低氣壓將成今年首颱「珊瑚」？最新路徑出爐

台中豐原老夫妻住超商案結局圓滿！社會局：子女將租屋供住

丈夫比兒子小7歲！61歲美魔女IG曬「32歲嬤孫戀」 凍齡外貌令人驚

聯合新聞網／ 綜合報導
61歲蔵田りつ子與29歲丈夫合照，完全看不出兩人相差32歲。 圖擷自IG
61歲蔵田りつ子與29歲丈夫合照，完全看不出兩人相差32歲。 圖擷自IG

音樂人李坤城病逝，與小女友林靖恩相差40歲的「爺孫戀」再度成為焦點。無獨有偶，日本也有一對「嬤孫戀」，一名61歲的阿嬤與29歲的青年結為連理，而引人關注的不只是女方常在社群媒體上曬恩愛，還有她令人驚豔的凍齡美貌。

這對「嬤孫戀」的女主角本名「蔵田りつ子」，時常在IG上貼出她與丈夫出遊的照片，並在每則貼文中標註「相差32歲的夫婦」。她在部落格提到，自己離婚多年，一手拉拔一雙兒女長大，目前也已經當了阿嬤。事實上，她的兒子比丈夫還大7歲，她也曾分享和29歲丈夫與36歲兒子一家人的合照。

蔵田りつ子夫妻與兒子、媳婦、孫子合影。 圖擷自IG
蔵田りつ子夫妻與兒子、媳婦、孫子合影。 圖擷自IG

蔵田りつ子也在IG中大方談到邂逅丈夫的經過。她表示兩人第一次見面是在某間咖啡廳裡，當時丈夫返回店內來拿遺落在她座位上的手機，後來他們在電車上巧遇並認出彼此，便交換了LINE，進而交往，2年後她再婚，成為60歲的新娘。

年齡差距相當大的情侶，難免有一些關卡要克服，蔵田りつ子透露好幾次想要分手，都是靠著男方的堅持而撐住，而且男方家人也未反對兩人的婚事。至於克服年齡差距障礙的方式，她坦言一開始會很怕丈夫看到自己的皺紋，也常問為何選擇了她？但隨著交往時間久了，慢慢也不再在意這些事。

蔵田りつ子的IG上記錄了兩人從交往到結婚的時光，除了洋溢了滿滿的幸福感之外，她的美貌也引起無數網友的讚嘆，直呼看不出來已年逾60。許多人也獻上祝福，認為年紀不是問題，兩人相處融洽最重要。

61歲的蔵田りつ子保養得宜。 圖擷自IG
61歲的蔵田りつ子保養得宜。 圖擷自IG

61歲蔵田りつ子與29歲丈夫合照，完全看不出兩人相差32歲。 圖擷自IG
61歲蔵田りつ子與29歲丈夫合照，完全看不出兩人相差32歲。 圖擷自IG

日本 情侶 兩性關係

延伸閱讀

莫名其妙「為了滷味離婚」拋棄8月身孕老婆 網歪樓：滷味哪裡買？

不想努力了！男友劈腿53歲阿姨 她氣炸喊：體力跟得上？

李坤城小40歲爺孫戀引關注 老少配的伴侶關係是否有真感情？

小40歲林靖恩老爸不諒解 「爺孫戀」李坤城曾被告

相關新聞

丈夫比兒子小7歲！61歲美魔女IG曬「32歲嬤孫戀」 凍齡外貌令人驚

音樂人李坤城病逝，與小女友林靖恩相差40歲的「爺孫戀」再度成為焦點。無獨有偶，日本也有一對「嬤孫戀」，一名61歲的阿嬤與29歲的青年結為連理，而引人關注的不只是女方常在社群媒體上曬恩愛，還有她令人驚豔

大衛的陰莖嚇到誰？美國小學的「裸體藝術教材」風波

「崇拜陽具卻又害怕陰莖？大衛像的裸體嚇到了誰...」美國佛州一所小學在今年3月時，發生一起「大衛像裸體」爭議，有家長向校方反映，小學生上課教材中出現的文藝復興名作——米開朗基羅的《大衛像》——未事先告知是「裸體」的圖像，引發家長的反彈抗議。沒想到風波因此擴大，歐美新聞接連報導佛州小學的教材事件，並且再次連結到了近期佛州一系列保守派的教育問題。

30歲男娶47歲妻！為美貌一見鍾情 洞房夜見素顏嚇喊：被騙要離婚

真愛不受年齡限制，但卻被美醜影響？印尼1名30歲男子，無懼世俗眼光，情傾年長17年的47歲女子，稱被女友的美貌及愛心吸引，對她一見鍾情，並認定是自己的終身伴侶。可是，2人成婚洞房夜，男子見到新婚妻子卸妝後的花容，竟然嚇得大呼「受騙！」，甚至絕情到要離婚，更想把對方趕出家門。

好市多客製蛋糕「完美復刻要求」 網爆笑瘋傳： 成史詩級失敗

想請烘焙師傅作一個「無裝飾蛋糕」有多難？根據《每日郵報》報導，網路討論區Reddit《惱人版》(mildlyInfuriating)上有一名網友抱怨，自己向好事多訂了一個客製化蛋糕，雖然師傅完全照需求製作，但成品卻讓他哭笑不得，也引發網友熱議。

美國78歲老婦搶銀行遭逮！警方調查發現：竟是第3次犯案

美國密蘇里州一名高齡78歲的婦女上周被指控犯下搶劫案，值得注意的是警方意外發現這竟是她「第3次犯案」。

27歲女享齊人之福、偕2小鮮肉「三人行」 不排除再多一位男伴

今時今日享齊人之福並非男士「專利」。巴西有27歲女生是「時間管理大師」，同時擁有兩名分別25歲和18歲「小鮮肉」伴侶，並且為他們生下一子一女，「一家五口」同一屋簷下。兩男承認有時會感到妒忌，但從不打架，甚至會「攤牌」紓緩情緒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦