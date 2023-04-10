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好市多客製蛋糕「完美復刻要求」 網爆笑瘋傳： 成史詩級失敗
想請烘焙師傅作一個「無裝飾蛋糕」有多難？根據《每日郵報》報導，網路討論區Reddit《惱人版》(mildlyInfuriating)上有一名網友抱怨，自己向好市多訂了一個客製化蛋糕，雖然師傅完全照需求製作，但成品卻讓他哭笑不得，也引發網友熱議。
該網友在貼文裡貼出他的需求單，他說他只要半張方型的白色蛋糕，不需要任何裝飾，只要在上層的面和下層的面的邊邊塗上紅色糖霜即可。為強調他的需求，他把原本表單上的「設計需求」全部畫掉，寫上請看背面，並在背面畫了一個蛋糕，上下有紅色邊線。並附註文字：沒文字／沒設計，只需要在頂部和底部的邊邊塗上紅色糖霜。
即使寫的如此清楚，但當他拿到成品時，成品蛋糕還是「完美的失敗了」，蛋糕的邊邊沒有塗上紅色糖霜，而是一顆一顆的奶油，而頂部則畫著該網友的示意圖，紅色的頂部和底部都完美的還原，但就是不符合該顧客的要求。
許多網友都被此成果逗樂了，有網友說「好消息是，他們的確兩面的指示都讀進去了」、「有注意到領貨的日期是4/1愚人節嗎，店員們完美的體現了這個節日」、「我要笑死，如果這發生在我身上我真的會笑瘋」、「有注意到左邊角落的線和示意圖一樣超出來了嗎，模仿得很用心呢」、「我很驚訝兩張畫的還原程度能這麼像，真的很厲害。」
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