好市多客製蛋糕「完美復刻要求」 網爆笑瘋傳： 成史詩級失敗

想請烘焙師傅作一個「無裝飾蛋糕」有多難？根據《每日郵報》報導，網路討論區Reddit《惱人版》(mildlyInfuriating)上有一名網友抱怨，自己向好市多訂了一個客製化蛋糕，雖然師傅完全照需求製作，但成品卻讓他哭笑不得，也引發網友熱議。

該網友在貼文裡貼出他的需求單，他說他只要半張方型的白色蛋糕，不需要任何裝飾，只要在上層的面和下層的面的邊邊塗上紅色糖霜即可。為強調他的需求，他把原本表單上的「設計需求」全部畫掉，寫上請看背面，並在背面畫了一個蛋糕，上下有紅色邊線。並附註文字：沒文字／沒設計，只需要在頂部和底部的邊邊塗上紅色糖霜。

即使寫的如此清楚，但當他拿到成品時，成品蛋糕還是「完美的失敗了」，蛋糕的邊邊沒有塗上紅色糖霜，而是一顆一顆的奶油，而頂部則畫著該網友的示意圖，紅色的頂部和底部都完美的還原，但就是不符合該顧客的要求。