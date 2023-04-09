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前女友另嫁他人…印度男製「炸彈賀禮」 新婚人夫家中拆禮慘炸死

香港01／ 朱利安
一名新婚人夫在家中拆朋友送來的賀禮時，意外觸發炸彈被炸死，原來是新娘的前男友不滿女方另嫁他人而自製炸彈。情境示意圖。圖／Ingimage
一名新婚人夫在家中拆朋友送來的賀禮時，意外觸發炸彈被炸死，原來是新娘的前男友不滿女方另嫁他人而自製炸彈。情境示意圖。圖／Ingimage

印度日前發生一宗喜事變悲劇的致命慘案。一名新婚人夫在家中拆朋友送來的賀禮時，意外觸發炸彈被炸死，在場的哥哥亦送院後不治，另有5人被波及而受傷。警方後來拘捕新娘的前男友，原來他因不滿女方另嫁他人而自製炸彈，於婚禮前一天更曾聯絡女方，要求她悔婚，被拒絕後拋下狠話稱「妳要結婚了，但妳永遠不會幸福」。

據當地傳媒報道，事發於印度恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh），25歲人夫梅拉威（Hemendra Merawi）在3月31日才剛新婚，他3天後在家中拆新婚賀禮時，發現一套家庭戲院的音響設備，他沒有多疑便接上電源，未料音響立即爆炸，威力強至炸毀屋頂及3面牆壁，梅拉威當場死亡，其哥哥與5名親友亦受到波及，其中一人還是小朋友，哥哥在送院後不治，共造成2死5傷。

警方調查後發現兇手為新婚妻子的前男友馬坎（Sarju Markam），他與新娘交往期間隱瞞自己已婚，而且育有2名小孩的身份，女方父母揭發後禁止兩人繼續交往，並將女兒出嫁他人。據報馬坎在婚禮前一天還致電新娘，要求她悔婚，更直言「妳要結婚了，但妳永遠不會幸福」，得知婚禮如常舉行後，馬坎也落實其「報復」計劃。

由於馬坎為1名汽車技工，並曾在2015年至2017年於碎石場工作，學會自製炸彈的方法，離職前更偷取250克硝酸銨，儲藏達6年後在今次案件中使用。警方亦發現馬坎在案前到處購買鞭炮、汽油等物品，從中提取出1.5公斤的火藥，再放到音響設備內，包裝成禮物後，通知友人載他到婚禮場所放下「禮物」。

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文章授權轉載自《香港01》

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