剩一塊樹皮還泡鹹水 華府櫻花樹「年年滿開」吸人潮搶拍

每年3至4月是櫻花盛開期，美國華府潮汐湖（Tidal Basin）周邊有一棵名叫「胖墩」（Stumpy）的櫻花樹，雖然僅剩一塊樹皮，一年四季又泡在鹹水中，但它仍年年滿開，展現超強的生命力，吸引不少民眾搶拍。

根據「The Washington Post」報導，胖墩僅靠著一側樹皮，將養分輸送到樹枝上，它的根部一年四季都被波多馬克河潮汐帶來的鹹水淹沒，嚴重影響樹木生長，但胖墩年復一年仍持續在每年春季盛開，開出不輸給周邊櫻花樹的花朵。

胖墩今年盛開的狀況相較以往更佳，它在3月22日達到滿開程度，從低角度往上看，它的樹枝已經大到能用櫻花將遠處的華盛頓紀念碑框起來。

事實上，胖墩是在2020年爆紅的，一名網友將胖墩的照片分享至Reddit論壇上，並稱「這顆櫻花樹如同他的愛情一樣死去了」，使得胖墩聲名大噪，吸引不少民眾特地前來駐足觀賞，不少攝影師也拍攝胖墩數年，觀察它的變化，華府攝影師萊恩斯（Dave Lyons）表示，胖墩雖然長得矮小，卻能挺過鹹水的摧殘，盛開出美麗的櫻花，大家都在為它加油。

不過，多馬克河潮汐水位持續上升，地勢逐漸下沉，氣候變化多端，胖墩未來命運多舛，負責募款、照顧華府櫻花的「國家廣場信託基金會」總裁兼首席執行長凱瑟琳 (Catherine Townsend)表示，我們應該感謝胖墩與大家同在，如期在每次漲潮時開花，它是激勵很多人的化身。