男子追趕火車搶搭 手滑慘被輾斃爆頭

印度洛哈普爾（Lohapur）火車站近期發生死亡意外，一名男子上周為了搶搭已經起步的火車，追趕抓住車身扶手，卻因失手跌倒，慘被捲進車底，身體還不斷被火車輾壓，一旁行人見狀驚呆，不斷揮手示意要火車停下。

火車站周邊監視器近期曝光，該名男子上月31日早晨騎著自行車抵達車站，只見他匆忙將車停妥後就衝上月台，追趕火車，雖然他已經抓住剛起步的火車扶手，但他疑似承受不住火車的加速度，手滑摔落軌道，接著被火車不斷撞擊，隨後頭部遭輾斃。

月台旁的行人見狀也嚇傻，頻頻揮手要求火車停下，但仍為時已晚。事實上，印度火車先前意外頻傳，曾有人因為自拍、睡鐵軌等因素，命喪輪下，追趕火車跌落鐵軌的事也是屢見不鮮。