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覺得自己味道很性感 巴西辣模用「汗水」做成香水出售

聯合新聞網／ 綜合報導
摩拉用自己的汗水做成香水，認為這款香水能夠吸引異性。圖擷自Instagram
摩拉用自己的汗水做成香水，認為這款香水能夠吸引異性。圖擷自Instagram

國外一名模特兒常被伴侶稱讚「聞起來很性感」，於是突發奇想，用自己的汗水調配香水販售，想讓其他女生也能夠靠她的香味吸引異性。

據《鏡報》（Mirror）報導，29歲的摩拉（Wanessa Moura）來自巴西，她除了是模特兒之外也是知名網紅，在Instagram上的粉絲破百萬。她在受訪時提到，因為她想要一款專屬自己的香水，於是打算自己調香。在調香時她想到前任跟現任男友都說她身上很香，說她的味道「既性感又令人興奮」，於是便決定用自己的汗味調香水。

摩拉說，這款香水除了加入橘子、佛手柑和粉紅胡椒的果香味，還有一種特別且親密的感覺，因為加了8毫升她的汗水。她認為其他女性擦了這款香水，就能引起其他男性的注意並激發對方的性慾。

她表示，自己的味道天生就會吸引男人，所以才會想到用自己的汗作為香水的基底。摩拉更自信地說，她的汗水可說是這款香水能夠成為「愛情魔法藥水」的重要成分。

摩拉說自己的粉絲買了這款香水後跟她分享「真的有用」，說自己用了以後曖昧對象就在兩天內邀請她去約會，不過也有網友不買單，認為摩拉根本是在模仿美國影后葛妮絲派特蘿（Gwyneth Paltrow），她曾在2020年推出過有她「私密處香味」的香水。

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