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前夫自殺2個月被踢爆竟是詐死 人妻拍片公審千萬人觀看

香港01／ 撰文：喬納森
羅西獲悉前夫原來是詐死後，氣得在社交平台拍片數臭前夫的惡行。（影片截圖）圖擷自TikTok
羅西獲悉前夫原來是詐死後，氣得在社交平台拍片數臭前夫的惡行。（影片截圖）圖擷自TikTok

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 美國加州1名人妻與丈夫分居5個月後，得知對方突然自殺身亡，事件令她感到悲痛不已。可是2個月後，前夫竟被人踢爆原來只是假死，且已與隱瞞6年的小三離開美國，出走到墨西哥相宿相棲，人妻大受打擊，決定在社交平台拍片公開前夫的惡行，勁吸超過1,300萬次瀏覽次數。

綜合外媒報道，居住在加州聖地牙哥的羅西（Anessa Rossii）與其41歲丈夫提姆（Tim）分居5個月後，突然收到奶奶的通知，指提姆在2個月前自殺身亡，羅西其後又接到自稱是警方的電話確認他的死訊，令本來已協議離婚的羅西感到十分傷心。由於羅西與婆家關係一向不和睦，奶奶也勸她不用飛到佛羅里達州出席提姆的喪禮。

羅西一直對前夫的離世深感內疚，甚至認為是自己害死對方，於是在社交平台上抒發自己「喪夫」的感受；不料有網友私訊她，原來提姆並沒有死，只是與隱瞞了6年的小三搬到墨西哥，羅西被消息驚嚇到，於是氣得在社交平台拍片數臭前夫的惡行。

「翻生」的提姆看到羅西大罵他的片段後，便與她進行對質，羅西亦拿出她與奶奶的對話紀錄，以證明自己沒有說謊，更指當初與提姆分居是因為去年7月，他們發生激烈爭執，其後更動武。而提姆看到證據後，也坦承羅西有部份指控屬實，但他反駁早已出軌的說法，稱自己患有嚴重躁鬱症，他在分居後才認識現時的女友。羅西認為這是提姆與小三及婆婆合謀的計劃，目的是想陷害她，將她塑造成一個瘋婦。

提姆反駁早已出軌的說法，指自己患有嚴重躁鬱症，他在分居後才認識現時的女友。（網上圖片）圖擷自TikTok
提姆反駁早已出軌的說法，指自己患有嚴重躁鬱症，他在分居後才認識現時的女友。（網上圖片）圖擷自TikTok

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文章授權轉載自《香港01》

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