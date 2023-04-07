小便失禁到醫院檢查 女子坦承：為情趣卡軟木塞快4年

塞爾維亞一名女子近期出現小便失禁的情形，就醫檢查才坦承自己為了「閨房情趣」，把軟木塞塞進私密處，而且推估軟木塞已經卡了3年半。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起案例近期發表在期刊《兒科與青少女婦科》（Pediatric and Adolescent Gynecology）中。文中提到，這名19歲的塞爾維亞少女在「性交時判斷力不足」，所以將軟木塞放進陰道中。

一開始她原本想要自己取出軟木塞，但怎麼樣都拿不出來，女子覺得因為這種原因就醫很丟臉，害怕去看醫生會被周遭的人批評責罵，所以乾脆就讓軟木塞繼續留在身體裡面。

軟木塞卡在陰道3年半，不過女子的月經週期正常，月經量也跟之前一樣，但近期卻出現小便失禁的情況。她逼不得已前往就醫，醫生檢查發現軟木塞周遭的陰道組織嚴重腫脹，用婦科儀器取出軟木塞以後才發現女子的膀胱跟陰道壁之間有一個破口，尿液便是從那邊滲出。

這種情況稱之為「膀胱陰道瘻管」。正常的陰道與膀胱之間有一層肌肉筋膜，一般來說尿液並不會從陰道滲出，較常見的個案是因手術後造成該部位組織壞死，才會出現膀胱陰道瘻管。目前仍不確定女子的情況是否是因塞入軟木塞造成，女子已經被轉介到成人泌尿科進行進一步治療。