吵架要贏！印度女為吵贏哥哥「吞下整支手機」下場超慘
印度一名18歲女子為了吵贏哥哥，竟然在吵架過程中吞下手機，讓她最後得被送醫緊急開刀治療。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於3月31日，地點位於印度中央邦的賓德縣（Bhind）。當時18歲的女子跟哥哥為了一支中國製手機吵得不可開交，女子一氣之下就吞下手機，不僅讓哥哥完全看傻了眼，也搞到自己得要開刀治療。
不用說，女子吞下手機後，肚子就開始非常的痛，而且無法控制不停嘔吐，家人只好趕緊將她送往瓜廖爾市（Gwalior）的阿羅雅醫院（Jaya Arogya）檢查治療。醫生為女子進行超音波、X光和電腦斷層掃描檢查，發現女子吞下手機也十分驚訝。主治醫生庫什瓦（Naveen Kushwah）說，這是他從醫20年來第一次遇到這種情況。「女子跟哥哥吵架，情緒很激動，一氣之下把手機吞下肚，全家人都嚇了一大跳」。
醫療團隊原本希望能用內視鏡等侵入性較小的方式替女子進行治療，但手機實在太大，因此只好開刀取出。整場手術進行長達兩小時，最後終於順利取出手機，女子需要縫合10針，不過恢復狀況良好。醫生也提醒父母，在讓孩子使用行動裝置時要注意孩子的使用方式。
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