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學生情侶疑車震影片瘋傳！開窗激戰遭路人質問 1句回應後續更狂

香港01／ 撰文：布萊恩
紅色私家車內有2名穿着校服的男女，只見女生雙腿跨坐在副駕駛座上的男生身上，褲及內褲已脫至小腿處。（影片截圖）
紅色私家車內有2名穿着校服的男女，只見女生雙腿跨坐在副駕駛座上的男生身上，褲及內褲已脫至小腿處。（影片截圖）

學生拖不該有太親密行為，何況在光天化日之下「車震」？網上近日瘋傳1段學生情侶疑「車震」激戰影片，而且是在大白天打開車窗，讓旁人可以「一覽無遺」。現場有路人上前一邊拍片一邊上前質問他們在做什麼，男生竟辯稱是「女友sakit（生病）」，路人無奈只好勸他們「車窗下次黏暗點」。影片引來網民熱議，有人指女生被說是生病，那事件豈不是「小鳥醫人」？也有不少網民認為行為離譜，「給父母看到有什麼感受？」、「警方應立即調查」。

網上流傳的學生情侶疑「車震」影片長22秒，據報事發地點相信是在馬來西亞柔佛州1個泊車場。從影片見到，現場停泊一輛紅色私家車，車中穿校服的女生，正雙腿跨坐在副駕駛座上的男生身上，褲及內褲已脫至小腿處。

「激戰」間男生察覺有人靠近，即拿已經脫下的短褲遮擋女生私密部位。男途人邊拍片邊走近，質問2人在做什麼，男生回應稱女友「sakit（生病）」，並要求刪除影片，拍片者無奈下，勸告2人「車窗下次黏暗點」。

影片引來網民熱議，有人笑言「小鳥醫人」，但也有大批網民批評2人行為離譜，「給父母看到有什麼感受？」、「最可憐是女生，早早就被騙了」。另有網民指出，片中女生疑似未成年，質疑男子可能涉及性罪行，「警方應立即調查」。

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文章授權轉載自《香港01》

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